TÁNCHÁZ. A sepsiszentgyörgyi karácsonyi táncház ma 22 órától kezdődik a Tamási Áron Színház előcsarnokában. Belépő: 10 lej. Házigazdák: Ádám Julcsi és Melles Endre. Muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

Intézmények ünnepi programja

A SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM sepsiszentgyörgyi kiállításai még látogathatóak a következő program szerint: ma 9–16 óráig; 28–29-én és 31-én (szombat, vasárnap, kedd) 9–14 óráig; december 30-án a múzeum zárva tart.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR az ünnepek alatt a következő nyitvatartással várja olvasóit: 28-án, szombaton és 31-én, kedden 9–13 óráig; ma, illetve január 1-jén és 2-án a könyvtár zárva. * A Sport utcai fiókkönyvtár legközelebb január 4-én, szombaton lesz nyitva.

A VADON EGYESÜLET tájékoztatja az érdekelteket, hogy a sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Vadászati Közgyűjtemény december 29-én, 31-én és január 1-jén, 2-án zárva tart. A látogatókat január 3–5-én a vasárnapi program szerint, 10–14 óráig várják.

SEPSISZENTGYÖRGY POLGÁRMESTERI HIVATALA tájékoztatja a lakosságot az ünnepi nyitvatartásról: december 31-én, kedden Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és minden alárendelt intézménye – beleértve a Közpénzügyi Igazgatóságot is – rövidített programmal, 8–14 óráig dolgozik. A mai nap, illetve január 1., 2. és 3. hivatalos munkaszüneti nap.

Sepsiszentgyörgyön a főtéri mobil jégpálya a vakációban 10–21 óráig üzemel, egyórás szünetekkel 12, 15 és 18 órától. * A Sepsi Aréna melletti sátorfedeles műjégpálya pénteken 19–21 óráig, szombaton és vasárnap 11–13, 19–21 óráig működik. v A sugásfürdői sípályák beüzemelése akkor történik meg, amikor elkezd hullni a hó, vagy a hőmérséklet lehetővé teszi, hogy a hóágyúk több napon keresztül is működjenek.

TEGA. Az ügyfélszolgálat december 25–27., valamint január 1–3. között szünetel, az online fizetés a tega.ro honlapon ilyenkor is működik. * A január 1-jei szemétszállítást december 28-án végzik el előzetesen, másként rendes munkaprogrammal dolgoznak.

Zene

KARÁCSONYI CHOPIN-EST lesz ma 18 órától Szőcs Botond elő­adásában a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében. Belépőt a helyszínen lehet váltani a Vigadó jegypénztáránál.

JUBILEUMI ROCKKARÁCSONY KÉZDIVÁSÁRHELYEN. A Rock­karácsony Egyesület ma és szombaton 19 órától tartja a Rockkarácsony tizedik, jubileumi fesztiválját a Petőfi moziban (For You Klub). A rendezvény egy nagy családi találkozó, ahol összejöhetnek a zenészek, azok hozzátartozói, barátai és a rockzene kedvelői. Ma fellép a The Subrune (Paks), az Emberi Dolgok (Marosvásárhely), a Black Diamonds (Szászrégen), Pál Balázs Jenő (Szlovákia–Budapest) és az L. S. D. (Csíkszereda). Szombaton fellép az Exit Rock (Sepsiszentgyörgy), a B. N. Organ Progressiv Funk (Budapest), a Back­ground (Kovászna), a Kontrax (Marosvásárhely) és a Transyl­vanium (Székelyudvarhely). (iochom)

Színház

A KOVÁSZNAI PÓDIUM SZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT december 29-én, vasárnap 19 órától a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferencia­termében bemutatja Szélhámosok című előadását, amely Nóti Károly három, régi idők klasszikus kabaréjeleneteiből napjainkra hangolt vidám jelenetéből áll. Címük: Körmenet, Majd a Jegenye és Víkend. Szereplők: Csorja-Andorkó Tímea, Dóczi Linda Zsuzsanna, Mátyás Imola, Simon-Császár Mária, Csorja László, Dali Loránd és Pál Lajos. Rendező: Lázár-Prezsmer Endre. A jegyek az előadás előtt a helyszínen vásárolhatók 15 lejes egység­áron.

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház szilveszteri előadása Paul Pörtner Hajmeresztő című darabja lesz a Vigadó Művelődési Ház nagytermében, rendező: Barabás Árpád. Előbemutató december 30-án, hétfőn 18 órától (belépő a helyszínen 30 lejért kapható), bemutató 31-én, kedden 18 órától (a belépő ára ezen az estén 75 lej).

JEGYKIVÁLTÁS. A Tamási Áron Színház felhívja nézői figyelmét, hogy decemberi jegyfoglalásaikat szíveskedjenek ma 13 óráig kiváltani. * A színházban működő jegypénztár ünnepi nyitvatartása: ma, 30-án, 31-én, január 3-án 9–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Felhívják a figyelmet, hogy január 2-áig a jegypénztárban csak készpénzes fizetésre van lehetőség. * A biletmaster.ro honlapon folyamatosan lehet online jegyet vásárolni. * Január 7-től kezdődően a jegypénztárak a megszokott program szerint tartanak nyitva.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 11 órától Kémesítve – amerikai animációs akció, kalandfilm, magyarul beszélő; 11.15-től Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.15-től Kémesítve – amerikai animációs akció, kalandfilm, románul beszélő; 16.30-tól Múlt karácsony – angol–amerikai romantikus vígjáték, magyarul beszélő; 18.15-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, román felirattal és 18.30-tól magyarul beszélő; 20.30-tól A fiatal Ahmed – francia–belga dráma, román felirattal; 20.45-től Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, akció, kalandfilm, magyarul beszélő.

Hitvilág

A PRO VITA HOMINIS TÁRSASÁG szervezésében szombaton, az aprószentek napján a meg nem született gyermekekre emlékeznek. A program: 17 órától szentségimádás a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban, 18 órától szentmise az altemplomban, 19 órától gyertyás körmenet a templomtól a kórház udvaráig. Mindenkit szeretettel hívnak és elvárnak.

SZERETETEST KÉZDIOROSZFALUBAN. A berecki Református Misszió Egyházközség szombaton 16 órától másodszor szervez szeretetestet a kézdioroszfalvi művelődési otthonban azzal a céllal, hogy a szórványgyülekezet tagjai egy finom vacsora elfogyasztása közben barátkozzanak, ismerkedjenek és hálát adjanak az Istennek.

SZENT CSALÁD VASÁRNAPI GYŰJTÉS. A házasság szentségére épülő keresztény család­eszményt szolgálja a gyulafehérvári főegyházmegyében a Pasztorális Bizottság családmunkacsoportja. Munkájuk tervszerű: folytonos és következetes erősítése a házastársi kapcsolatoknak, a gyermek és szülei kapcsolatának, a szülők gyermekei iránti szeretetének, s emellett lelki gondozás és támogatás, családi életre nevelés, népnevelés. A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartanak gyűjtést a Gyulafehérvári Egyházmegyében december 29-én, a Szent Család vasárnapján.

Szilveszteri operettgála Sepsiszentgyörgyön

Kánkántáncosnők, a bécsi keringő mesterei, tüzes spanyol dámák, muzsikus cigányok, a revük tollas, csillogó nagyasszonyai, parasztlánykák és csikósok várják a sepsiszentgyörgyi operettkedvelőket a Tamási Áron Színház nagytermébe december 31-én 17 és 20 órától egy olyan színes gálaműsorra, amilyenben hosszú évek óta nem volt része a város közönségének szilveszter estéjén. A budapesti Monarchia Operett Cintányéros cudar világ című produkcióját későbbi időpontokban nincs lehetőség műsorra tűzni, ezért a színház vezetősége felhívja az érdeklődők figyelmét a mielőbbi helyfoglalásra.

Röviden

JÓTÉKONYSÁGI ROTARY-EBÉD lesz a Szent Család vasárnapján, december 29-én 12 órától a kézdivásárhelyi Gábor Áron téren, ahol 1200 finom töltött káposztát osztanak szét.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társasági tánc. Telefon: 0722 233 774.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dózsa György utcai Ambrózia II., hétfőtől a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/l/1. szám alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465); szombaton és vasárnap az 1918. december 1. út 1/G alatti Szász Dent rendelőben Szász Csaba fogorvos (telefon: 0766 698 161) fogadja a sürgősségi eseteket.