A technológiai fejlődés árnyoldala

Szűts Zoltán szerint ennyire gyors a technológiai fejlődés, mint most, még soha nem volt. Ráadásul sokan – például kereskedelmi célból – tesznek is azért, hogy az emberek a technológia függői legyenek. A családban, iskolában beszélni kell arról, hogy a különböző eszközöket, közöttük is elsőként az okostelefonokat mikor, hogyan illik használni – figyelmeztetett.

Mint megjegyezte, ha távol levő szeretteinknek küldünk egy fotót, az jó. Ha viszont a szomszéd szobában lévőnek küldünk üzenetet, az káros. Ha nem tudatosan használják a technológiát, személytelenné válhat az ünnep. Tudatos használattal viszont nagyban segíthető a kommunikáció, a társadalmi, családi kapcsolatok erősítése – vélekedett a médiakutató.