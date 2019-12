Új év előtt bajtársaimhoz

Központunk közlése szerint az egykori milliós nagyságrendű meghurcoltból ma 33 485 egykor bebörtönzött, deportált, otthonából elüldözött és a Szovjetunióban rabszolgamunkára összeszedett ember él Romániában. Ennyi személy számára juttat a román állam – az idén nyáron megemelt összegben – kárpótlást megszenvedett múltunkért. Bár viszonylag kis megye vagyunk, mégis ezernél többen részesülnek az említett kárpótlásban, az elhalálozottak özvegyei is, csak a kényszerlakhelyesek (D. O.-sok) képeznek kivételt. Van 700 beiratkozott tagunk, tagsági díjat fizetett (idén december 20-ig) 235. Nem szeretnék semmilyen minősítést ezekhez a számokhoz hozzáfűzni, aki elolvassa és érintett, talán elgondolkozik saját hozzáállásán.

Az 1990-ben megjelent 118-as törvény számos különleges jogot biztosít az említett kárpótlási kategóriákba tartozók számára, amelyeket jobbára mindenki ismer (egészségügyi ellátási kedvezmények, ingyenes gyógykezelés fürdőn, ingyenes utazási jegyek stb.). Ezek mellett irodánkban (Sepsiszentgyörgy, Martinovics utca 2. szám) minden pénteken a tagságunk rendelkezésére álló önkéntesek rendszeresen tájékoztatják, ügyeik intézésében segítik a hozzánk fordulókat.

Természetesen kiadásaink is vannak, és bukaresti központunknak is évente el kell küldenünk a tagságunk számához mért hozzájárulást. Mind­ezek ismeretében kérjük azokat, akiknek tulajdonképpen kötelességük is lenne támogatniuk megyei szervezetüket, hogy keressék fel irodánkat és fizessék ki tagsági díjukat.

Számos rendezvényünk, a hasonló magyar, valamint román szervezetekkel tartott rendszeres kapcsolat szintén annak a négy-öt személynek köszönhető, akik előrehaladott koruk ellenére is önként vállalják a heti egynapi munkát valamennyiünk közös érdekében.

A volt politikai elítéltek Kovászna megyei szervezete boldog, egészségben megélt új évet kíván tagságának.

Puskás Attila alelnök