Aláírásgyűjtésre mozgósít az SZNT

A marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében sorra kerülő küldöttgyűlésen az SZNT-nek a nemzeti régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezéséről és az aláírásgyűjtéssel kapcsolatos feladatokról is beszélnek. A legalább hét EU-s tagállamból származó egymillió aláírást 2020. május 7-ig kell benyújtani az Európai Parlamentben. Az SZNT külügyi megbízottja, Dabis Attila szerint 2019. december közepéig a szükséges aláírásoknak mindössze 4 százaléka gyűlt össze. A Moyses Márton Kitüntető Cím létrehozásáról is döntenek, és elfogadják az odaítélés szabályzatát – tudatja az SZNT közleménye, amely arról is hírt ad, hogy a Gábor Áron-díjat Farkas Árpád költőnek ítélte oda a szervezet Állandó Bizottsága; az ünnepélyes díjátadásra a 2020-as székely szabadság napján kerül sor.

Az SZNT marosvásárhelyi küldöttgyűlése nyilvános, bárki részt vehet rajta, és aláírhatja az európai polgári kezdeményezést is.