A lefoglalt áru feketepiaci értéke több mint egymillió euró. Az igazgatóság közleménye szerint a négy gyanúsítottból álló bűnbanda jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett, kizárólag bizalmi embereik bevonásával. Az ügyészek azt állítják, a gyanúsítottak nagy mennyiségű drogot készültek áruba bocsátani Románia, illetve más európai országok területén. Az árut a feltételezések szerint egy török állampolgártól szerezték be, és egy részét bukaresti elhagyott épületben, másik részét két gyanúsított Temes megyei lakhelyén tárolták. (Agerpres)

O TEMPORE. A kommunista rendet visszasírók Nicolae Ceaușescu és neje, Elena halálának min­den évfordulóján kizarándokolnak a bukaresti Ghencea temetőbe, hogy megemlékezzenek hőn szeretett vezérükről. A múltidézés nagyjából ugyanazon forgatókönyv szerint zajlik évente, a tévéstábok is ugyanúgy kimennek forgatni évente. És megszólaltatják az emlékezőket. Egyikőjük most épp azt mondta: „Ceaușescu volt a legjobb román vezér 1940 óta. És ma is az lenne!” A riporteri megjegyzésre – miszerint elég sokan nem így gondolkodnak Ceaușescuról – a polgár azt válaszolta: „azoknak valaki kimosta az agyukat”. Lehet, hogy az illető (nem túl fiatal) egyén számára tényleg aranykor volt a kommunista diktatúra. Viszont érdekes, hogy (volt) forradalmárok is felbukkannak a diktátori sírnál. Olyanok, akik 1989 decemberében még Ceaușescuék vérét kívánták. De tudjuk, változnak az idők, és az időkkel a nézetek. (Főtér)

FEKETE KARÁCSONY. Tizenkilenc személy vesztette életét, további 33 pedig súlyosan megsérült a karácsony első és másodnapján az országban bekövetkezett 44 közúti balesetben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A rendőrség szerint ezen a két napon 532 sofőr jogosítványát vonták be, 64 esetben alkoholfogyasztás, 171 esetben gyorshajtás miatt. 89 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. A rendőrök óvatosságra intik a gépkocsivezetőket, azt javasolva, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot a járművek között, valamint emlékeztetnek, hogy a havas, jeges és síkos utakon kötelező a téli gumiabroncsok használata. (Agerpres)

A MI PÉNZÜNKÖN FURIKÁZNAK. A képviselőház kiírta a közbeszerzési pályázatot a jövő évi üzemanyag-beszerzésekre: az adófizetők pénzéből potom 2 101 680 lejt szánnak arra, hogy összesen 400 ezer liternyi benzint és gázolajat vásároljanak. A képviselőház tulajdonában összesen 147 különböző típusú és jellegű gépkocsi van, amelyek számos célt szolgálnak: természetesen alapvetően protokollcélokra, személyszállításra használják azokat, de áruszállításra alkalmas járműveik is vannak, sőt, olyanok is, amelyeket a zöldterületek karbantartására, illetve hóeltakarításra használnak. Azért nem gondoltuk volna, hogy a képviselőház ilyesmivel is foglalkozik. (Főtér)