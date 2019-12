Új védőfelszerelés a tűzoltóknak

Idén is jelentős összeggel járult hozzá a megyei önkormányzat a katasztrófavédelmi felügyelőség megfelelő felszereltségéhez, 370 ezer lejt egyebek mellett védőruházat vásárlására, illetve a sepsiszentgyörgyi székhely korszerűsítésére különítettek el a megye költségvetésében. A ruházatot és a védőfelszereléseket pénteken vette át hivatalosan a felügyelőség. Ebből az alkalomból a jövő évi tervekről is szó esett, köztük a baróti tűzoltóállomás beüzemeléséről, emellett pedig két új tűzoltójármű beszerzéséről.

A megyei önkormányzat, valamint a felügyelőség vezetőinek jelenlétében történt átvételen elmondottak szerint a hivatásos tűzoltó alakulatok közel száz új védőruhát kaptak az év folyamán, az országos felügyelőség 52 darab megvásárlására biztosított forrást, a többit Kovászna Megye Tanácsa vásárolta meg. Adrian Simtea, a háromszéki tűzoltók parancsnoka szerint a lánglovagok legutóbb tíz évvel ezelőtt kaptak új szolgálati ruházatot. A megyei önkormányzat összesen több mint 99 ezer lejt fordított a védőruházatra, további 19 ezer lejt 25 víztartályos hátizsák beszerzésére utaltak ki. A fennmaradó több mint negyedmillió lej a székhely korszerűsítését szolgálta – mások mellett a beavatkozások követésére alkalmas rendszer bővítését, valamint a diszpécserszolgálat felszerelésének felújítását valósították meg belőle.

Az átadás alkalmával Tamás Sándor megyeitanács-elnök bejelentette: két nagyobb beruházás szerepel a következő év tervei között. A baróti tűzoltó állomás kialakítását és beindítását egyebek mellett az is indokolja, hogy jövőre elkezdődik a Hatodon átvezető megyei út teljes körű felújítása, így Erdővidék megközelítése bonyolultabb lesz, tűzeseteknél pedig ez akár végzetes is lehet – jelezte az elnök. A tervek között szerepel még két új tűzoltóautó beszerzése, távlati célként pedig az, hogy Kovásznán is létrehozzanak egy állomást.