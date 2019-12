Csattanós válaszok

Akkor most mi is az igazság? Egy-két olyan hazaffy megnyilvánulásától eltekintve, mint amilyen Cosmin Gușă, akinek már láttuk néhány kitűnő magyarellenes tévéműsorát, többek közt a Marosvásárhelyről és a Maroshévízről sugárzottakat, vagy a szintén magyarbarát Dan Andronic, állítólag senki nem adott egy csattanós választ Orbán Viktor temesvári beszédére. A két okos szerint Orbán azt akarta bizonyítani, hogy milyen fontos volt Budapestnek az 1989-es esemény, és milyen nagy hozzájárulása volt ahhoz egy „magyar nyelvű erdélyinek, akit időközben mellőzött a bukaresti politikai elit”. De igenis volt egy csattanós válasz már korábban arra az állításra, hogy van közük a magyaroknak a temesvári eseményekhez. Ez éppenséggel Iohannis elnök részéről érkezett, mégpedig olyaténképpen, hogy visszavette a Tőkés Lászlónak adományozott Románia Csillaga érdemrendet. Eredetileg azt gondolhatta, hogy a korrupció és a szociáldemokraták elleni harcának elismeréseként saját keblére tűzi, de nem volt rá szükség, mert nemsokára megkapta a még nagyobb Nagy Károly-díjat.

Mivel Orbán Viktor állandóan történelemhamisításon töri a fejét, most már az 1989-es forradalomról is azt hazudja, hogy a magyarok kezdeményezték. El akarja kobozni Románia 1989-es pillanatát, saját hasznára. Aztán érdekes módon Andronic úr egy csavarintással, a régi szekusokat idézve elregéli, hogy 1989 előtt Magyarországnak mégiscsak aktív szerepe volt a forradalomnak keresztelt romániai államcsíny előkészítésében. Bizony Ceaușescu elvtárs 1989. december 2-án a tévében is pont irredenta, imperialista körök és külföldi titkosszolgálatok beavatkozásáról mesélt, amelynek célja Románia függetlenségének és integritásának szétzúzása volt. Akkor nem hitt senki neki, de most, harminc év után már rengetegen vannak, akik rájöttek, hogy meséje igaz. Kiderítették, hogy Tőkés László magyar ügynök volt. Az igaz, hogy pont most adott igazat neki egy bukaresti bíróság egy becsületsértési perben, amit ő indított amiatt, mert azzal vádolták egy tévéadásban, hogy ügynöki tevékenységéért még pénzt is kapott. A pert másodfokon megnyerte. Lehet, hogy a bíróság most a jelenlegi magyar tit­kosszolgálat befolyása alatt áll? De még van fellebbezési lehetőség, és van remény arra, hogy Tőkés később elveszítse a pert.

Andronic szerint az is kiderült, hogy Tőkés László akkori főnöke, Papp László református püspök, aki áthelyezte Tőkés Lászlót Temesvárról, szintén a magyar titkosszolgálatnak dolgozott! Ez nem nagyon logikus, mert ha mindketten ugyanannak a szolgálatnak dolgoztak, akkor miért akarta áthelyezni? No de ne akadjunk fenn ilyen apróságokon, amikor Cosmin Gușă is egyértelműen megmondta, hogy Orbán Viktor hőssé avatta Tőkés Lászlót, aki egyáltalán nem hős, hanem a magyar titkosszolgálat befolyásos ügynöke, akinek célja Erdély Magyarországhoz csatolása. Ráadásul aztán azt is elárulta, hogy Orbán Viktor viszont Moszkva ügynöke. És akkor most Orbán ide jön, és a temesvári forradalom 30. évfordulóján rendezett gálaesten kijelenti: azt tűzte ki célul, hogy Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb térsége legyen, ahol a városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája. Mindezt a szomszédos országokkal közösen képzeli el.

Nem árulta el, de bizonyosan azért akar autópályákat és gyorsvasutat, hogy fürgébben le tudja rohanni és elrabolni Erdélyt. Munkája meg mindenkinek van, csak lassan az nincs, aki Romániában dolgozzék, hisz a munkaképesek nagy része külföldön él. Orbán is kapott még egy csattanós választ saját javaslatára, szintén Iohannistól, aki értésére adta, hogy hallani sem akar ilyesmiről. Minek ide autópálya és gyorsvasút, hisz ő a fenéknyalásért kapott Aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj átvevésére Németországba nem autóval, nem vonattal, hanem repülővel utazik. Aztán minek idehaza új munkahelyeket teremteni és jó közlekedési lehetőségeket biztosítani, hiszen ha hazatérnek a külföldön dolgozók, és bőrükön fogják érezni legújabb kormányunk legújabb cselekedeteinek következményeit, amelyek kimenetele bizonytalan, mint a kutya vacsorája, akkor esetleg újabb okkal fordíthatnak végleg hátat drága hazájuknak.