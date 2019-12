Hóemberek az árkosi lovardában

Tucatnyi gyerek és az őket kísérő segítők, önkéntesek foglalkoztak a fiatalokkal. Céljuk volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a lovakkal, eltanuljanak néhány fogást a lovakkal való bánásmódból, akár fel is üljenek a paripák hátára, élvezhessék a lovaglás örömét – még ha vezetőszáron is.

A lovaspálya eseményei mellett változatos foglalkozásokat, a szocializálódást segítő tevékenységeket is biztosítottak a fiataloknak – és mivel nem volt hó, hóember nem született, de két embert felöltöztethettek hóembernek. A jó hangulathoz hozzájárult az árkosi fiatalok gitáros csapata. Végszóként a résztvevők a tábortűz mellett forró csokit ihattak, átvehették az angyal ajándékát is, majd Sepsiszentgyörgyön együtt vacsoráztak. A karácsonyi ajándéknak folytatása is lehet, a lovassport iránt érdeklődő résztvevőket a továbbiakban is fogadják a lovardában.