Az első alkalommal meghirdetett karitatív megmozdulás célja az volt, hogy az ünnepvárás időszakában a fiatalok naponta olyasmit tegyenek, ami által közelebb kerülnek egymáshoz, az emberekhez, így a tevékenységeket is úgy állították össze, hogy azokból mindenki kivehesse részét – fejtette ki megkeresésünkre Székely Róbert, a szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi önkénteseinek koordinátora.

A főtéri adventi koszorú első gyertyájának meggyújtásakor meleg teát és mézeskalácsot, gyertyákat osztottak szét a résztvevőknek, a legkisebbeket tömörítő Sasi csoportjuk a Zathureczky Berta Központ idős lakóit örvendeztette meg előadásával, egy másik csoport pedig a lemhényi időseket gondozó intézményt kereste fel, ahol adventi koszorúkkal, süteményekkel ajándékozták meg a bentlakókat. Hasonló módon lepték meg a hidvégi idősek otthona lakóit is. A fogyatékkal élők világnapján a megyeszékhelyi fiókszervezet mozgássérült fiataljaira össz­pontosítottak, számukra házimozi-délutánt szerveztek az önkéntesek. A korábbi évek hagyományát követve a megyei kórházban fekvő beteg gyermekeket a Mikulás társaságában látogatták meg a máltais fiatalok, de ajándékkal örvendeztették meg az illyefalvi gyermekeket is. A jótékonykodás mellett jutott idő közös imára, elmélyülésre, előadásokra és barkácsolásra, óvodások által felajánlott szeretetcsomagok begyűjtésére és szétosztására, december 20-án pedig az egyedülálló időseket célzó hagyományos előadást is megtartották a Kónya Ádám Művelődési Házban.

Fontos állomása volt a rendhagyó ünnepvárásnak a tartós élelmiszerek gyűjtése, a szeretetszolgálat fiataljai egy héten át fogadták az adományokat a megyeszékhelyi Bertis üzletekben. Székely Róbert szerint felajánlásokból négy tonna alapélelmiszer gyűlt össze, ezeket részben a rászoruló családok között osztják szét rendszeresen: az érintettek hetente egy alkalommal 10 kg-os csomagot kapnak. Ezekből az adományokból ugyanakkor főtt étel is készül, amelyet idősekhez, hajléktalanokhoz juttat el a szervezet. Ám nem csupán ilyen alkalmakkor népesül be a székház konyhája, a fiatalok advent idején mézeskalácsot, szendvicseket készítettek ott az éjjeli menedékhelyen meghúzódó nélkülözők számára.

A közel egy hónapot felölelő jótékonysági akció ünnepi ebéddel zárult a szervezet székházában, amelyen hajléktalanokat vendégeltek meg az önkéntesek a karácsony első napján tartott szentmisét követően. Székely Róbert fontosnak tartja, hogy ez közös akció legyen, miként az éjjeli menedékhelyen felállított karácsonyfa feldíszítése is. Megjegyezte, meglehetősen kevés, mindössze tizenegy hajléktalan vett részt a szeretetvendégségen, s várhatóan a következő időszakban sem lesz sokkal több látogatója a Csíki negyedi szociális létesítménynek. Az előző időszakban nagyon sokan elhagyták a rendszert, sikerült munkát találni nekik, dolgoznak, és lakást is bérelnek számukra. 33 hasonló esetet említ, az utóbbi fél évben hat nélkülözőnek sikerült jobb irányba terelni az életét – mondta.

A Mindenki karácsonya mottóval meghirdetett adventi akciósorozat számos érdeklődőt megmozgatott, mint Székely Róbert rámutatott, sok pozitív visszajelzést kaptak, többek közt lelki vezetők részéről is. A közösségi média révén is népszerűsített megmozdulás ugyanakkor az önkéntesek tetszését is elnyerte, úgy értékelték, jó volt a szervezés, az összehangolt, tennivalókra lebontott jótékonykodás.