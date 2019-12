Gyilkos felelőtlenség

Az egyik számsor a mögötte levő veszteség, fájdalom, a kioltott emberéletek miatt túlzás nélkül nevezhető tragikusnak: karácsony első és másodnapján az országban bekövetkezett 44 közúti balesetben 19 személy hunyt el, további 33 pedig súlyosan megsérült. Nem mellékes a többi adat sem: e két napon, amikor legtöbben családi körben, békés, meghitt hangulatban igyekeznek eltölteni az ünnepet, a rendőrök 532 sofőr jogosítványát vonták be, 64 esetben alkoholfogyasztás, 171 esetben gyorshajtás miatt. Ennyi szabálysértőt csíptek tehát fülön a hatóságok, a kihágást – vagy éppen bűncselekményt – elkövetők száma ennél nyilván jóval magasabb. Ami azt jelenti: jelenségről van szó, Romániában továbbra is sokan kockáztatják meg, hogy ittasan ülnek volán mögé, veszélybe sodorva nemcsak saját, hanem mások életét is. Ez esetben kizárólag egyéni felelőtlenségről van szó, mely súlyosabb esetben akár ölhet is – a hatóságok rendelkezésére álló eszköztár pedig eléggé korlátozott: tájékoztató kampányokban, hatékonyabb ellenőrzésben, szigorúbb büntetésben merül ki.

Némileg összetettebb a kép a gyorshajtáson ért vezetők esetében: a közlekedési szabályok mindenkire kötelezőek ugyan, viszont a gyakorlatban mégis azt látjuk, szinte lehetetlen küldetésnek tűnik, hogy a sebességkorlátozásokat maradéktalanul betartsuk. S bár tény, hogy a közutakon igen sok a száguldozó őrült, akik ugyanúgy veszélybe sodorják a többiek életét, mint az ittas vezetők, azért e jelenség visszaszorítására az ellenőrzésen és büntetésen túl már több eszköze lenne az államnak, még ha ezek közvetettek is.

Ezen a ponton ér össze a balesetekről szóló rendőrségi tájékoztató a másik statisztikával, mely szerint Romániában idén az ígért mintegy 180 kilométer autópályából 43 kilométernyit adtak át. Hiszen a közlekedés biztonságának eme gyalázatos állapotához kétségkívül jelentős mértékben hozzájárul az, hogy csigalassúsággal épül a közúti infrastruktúra. Kiépült autópálya-hálózat hiányában pedig alig lehet haladni autóval Romániában, agyonzsúfoltak az országutak, idegessé válnak az autóvezetők – minden feltétel adott tehát ahhoz, hogy újabb és újabb balesetek következzenek be.

Ez esetben pedig nem csupán a sofőrök egyéni felelőtlensége az, ami öl, hanem az állam hanyagsága, a korrupció, a mindenkori kormányok illetékeseinek hozzá nem értése is.