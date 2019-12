Ebben az évben a sepsiszentgyörgyi Oltmező úton hat emberi sérüléssel járó baleset történt – közölte a rendőrség. Okaik szerint egy-egy baleset történt szabálytalan átkelés, szabálytalan előzés és nem jelzett irányváltási szándék miatt, három baleset azonban megfelelően jelzett gyalogátjárón történt. A hat baleset közül négy esetben gyalogos volt az áldozat. Közülük egy elhunyt, ketten súlyosan sérültek, egy személy könnyebb sérüléseket szenvedett.

A rendőrség megjegyzi, hogy az Oltmező úton levő négy gyalogátjáró mindenike megfelelően kijelölt, megvilágított, villogó figyelemfelkeltő lámpával ellátott táblával felszerelt átkelőhely, ahol az úttesten is rezgő sávozás található. Az Oltmező út a rendőrség látókörében veszélyes övezetként szerepel, ennek megfelelően fokozott figyelemmel kezelik – válaszolta érdeklődésünkre a rendőrség.

Czimbalmos-Kozma Csaba, Sepsiszentgyörgy városgondnoka elmondta, amíg nem volt ott a bevásárlóközpont, nem volt gond, sok gyalogos nem járt arra. Amikor megnyílt a bevásárlóközpont, megfogalmazódott az igény az átjáróra. A szakasz az országos útügynökség gondnokságában volt, a város akkor nem tehetett semmit.

Amikor az út tavaly visszakerült a város gondnokságába, kijelölték az átjárókat, felfestették a zebrákat, a Kauflandhoz villogó, figyelemfelkeltő táblát is tettek – sorolta a városgondnok. Sepsiszentgyörgyön egy másik kényes pont az 1918. december 1. út és a Sport utca kereszteződése. Ott fekvőrendőr van, pillogó jelzőtábla is, mégis történnek balesetek. Czimbalmos Csaba szerint a legfőbb gond az, hogy az emberek jelentős része nem akarja a szabályokat betartani, egyesek figyelmetlenek, mások nemtörődömök, ismét mások vakmerőek. Akármit tesz a hatóság, akármit mond a szabályzat, ha az emberek hanyagok, a gyalogosok is, az autóvezetők is figyelmetlenek, bekövetkezik a baj. A városháza azt tervezi, hogy jövőben hét-nyolc veszélyes helyen gombnyomásos villanyrendőrt szerelnek fel, olyant, amilyen a Sugás Áruház előtt működik. Máshol igyekeznek a zebrát erősebben és elütő színű fénnyel megvilágítani – mondotta Czimbalmos Csaba.