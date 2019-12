A román rendőrség honlapján közzétett tájékoztatás szerint a téli ünnepek előtt 426 esetben észleltek bűncselekményt az erdőkben, piacokon és vásárokon végzett ellenőrző akciók során, és 8450 esetben róttak ki bírságot, összesen 923 290 lejt. Emellett elkoboztak 2316 köbméter faanyagot 527 713 lej értékben, valamint 5804 karácsonyfának szánt fenyőfát 183 240 lej értékben. A rendőrök lefoglaltak még 66 fűrészgépet, három szállító járművet és 67 fejszét. (Agerpres)

DOLGOZOTT A KÖRNYEZETVÉDELMI ŐRSÉG. Országos szinten összesen több mint 51,3 millió lejre szabott ki bírságokat a Környezetvédelmi Őrség az év első tizenegy hónapjában; ez 40 százalékkal több a 2018 ugyanezen időszakában jegyzett összegnél, ami 36,739 millió lejt tett ki. Az intézmény tevékenységi beszámolója szerint a januártól novemberig végzett ellenőrzések nyomán 1446 esetben csak figyelmeztetett a környezetvédelmi őrség, 176 esetben elrendelte a tevékenység leállítását, 34 esetben javaslatot tett a környezetvédelmi engedély felfüggesztésére, 39 esetben pedig bűnvádi feljelentést tett. A tizenegy hónap alatt lefolytatott 36 949 ellenőrzés közül 29 397 az esetleges környezetszennyezés vizsgálatával, 7552 a biodiverzitással, a biológiai biztonsággal és a természetvédelmi területekkel volt kapcsolatos. (Agerpres)

PECHES TOLVAJ. Karácsony szombatján besétált egy férfi egy szatmárnémeti kocsmába, ahol szép számban találhatóak játékgépek is, és kirabolta azt. Pechjére azonban zsákmánya csupán 75 lej volt, bár annak megszerzéséért még az ott dolgozó alkalmazottat is bántalmaznia kellett. A rablást a helyiségben található kamerák is rögzítették, így a hatóságok könnyen a férfi nyomára bukkantak, akiről kiderült, hogy visszaeső bűnöző, aki az az­óta már visszavont amnesztiatörvénynek köszönhetően idő előtt szabadult. Ennek ismeretében az is lehetséges: nem peches volt, csupán vissza akart jutni az ingyenszállás-ingyenkaja részlegre. (Transindex)

JÖTTEK, ETTEK, MENTEK. Az év első kilenc hónapjában megközelítőleg 2,106 millió személy szállt meg a romániai vendéglátóipari egységekben, akik 5,485 milliárd lejt költöttek – derül ki az Országos Statisztikai Intézet adataiból. A Romániába érkező és itt megszálló külföldi állampolgárok 54,6 százaléka üzleti úton volt (beleértve a konferenciákon, kongresszusokon, kiállításokon, tanfolyamokon való részvételt is), ők 3,164 milliárd lejt költöttek, azaz a fent említett összeg 57,7 százalékát. Az üzleti kiszállások költségei­nek legnagyobb részét, 49,7 százalékát a szállási költségek teszik ki, és a legtöbben a reggelit magában foglaló szállást választották. A vendéglőkben és bárokban elköltött összegek 18,1 százalékát tették ki az össz­költségeknek, míg bevásárlásra ennek 12,8 százalékát költötték. A bevásárlásra költött pénz 45,6 százalékán ételeket és italokat vásároltak, 32,5 százalékán pedig ajándéktárgyakat. A szállításra költött pénz 53,1 százalékát az autókölcsönzéssel járó költségek tették ki. A vaká­cióra vagy más, nem üzleti célból Romániába látogató személyek tették ki az itt megszálló külföldi állampolgárok 45,4 százalékát. Ők 2,321 milliárd lejt költöttek az országban, ennek 49,2 százalékát szállásra. A vendéglőkben és bárokban elköltött összegek 16,7 százalékát tették ki az összköltségeknek, míg bevásárlásra 15,7 százalékot költöttek. Az ő esetükben a szállításra költött költségek 55,9 százalékát tették ki az autókölcsönzéssel járó kiadások. (Agerpres)