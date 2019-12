Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. A kézdivásárhelyi színház szilveszteri előadása Paul Pörtner Hajmeresztő című darabja lesz a Vigadó Művelődési Ház nagytermében, rendező: Barabás Árpád. Az elő­adás előbemutatója ma 18 órától (belépő a helyszínen 30 lejért kapható), bemutató kedden 18 órától (a belépő ára ezen az estén 75 lej).

JEGYKIVÁLTÁS. A sepsiszentgyörgyi színházban működő jegypénztár ünnepi nyitvatartása: ma, kedden, január 3-án 9–15 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Felhívják a figyelmet, hogy január 2-áig a jegypénztárban csak készpénzes fizetésre van lehetőség. * A biletmaster.ro honlapon folyamatosan lehet online jegyet vásárolni. * Január 7-től a jegypénztárak a megszokott program szerint tartanak nyitva.

Közelgő események

A KOLOZSVÁRI OPERETTISSIMO EGYÜTTES Mi, muzsikus lelkek című újévi, kétrészes operettgálája a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 10-én 19 órától kezdődik. Belépő: 35 lej, jegyek a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől péntekig 16–18 óráig.

A CSÍKSZENTGYÖRGYI SZÉKELY GÓBÉK Kalamajka a köbön 3. című előadásukat január 17-én, pénteken 17 és 20 órai kezdettel mutatják be Kovásznán a Művelődési Központ színpadán (jegyár: 25 lej); Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében január 25-én 17 és 20 órától játsszák (jegyek 30 lejért a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől péntekig 16–18 óráig).

A MAROSVÁSÁRHELYI HAHOTA TÁRSULAT Megáll az ész című szilveszteri produkcióját Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 11-én, 12-én, 13-án, 14-én és 15-én 17 és 20 órától (jegyek a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureșanu Színház pénztáránál keddtől péntekig naponta 16–18 óráig 40 lejért); Kovásznán február 25-én, kedden 17 és 20 órától a Művelődési Központban láthatja a közönség (jegyek január 6-tól kezdődően a jegyirodában, telefon: 0744 364 250). Rendező: Kovács Levente. Fellép: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó.

A MAROSVÁSÁRHELYI GRUPPEN HECC TÁRSULAT Ma jó a medvem című kabaréját Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében február 21-én 17 és 20 órától (belépő: 35 lej), valamint február 23-án 20 órától Kovásznán a Művelődési Központban játssza. Fellép: Biluska Annamária, Csíki Hajnal, Tóth Kati, Nagy István, Kárp György, Nagy Péter. Írta: Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy István. Jegyek januártól kaphatóak.

Hitvilág

SZILVESZTER IMÁBAN ÉS BÖJTBEN. Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-plébánia altemplomában imában és böjtben tarják a szilvesztert. A program december 31-én, kedden 21 órakor kezdődik és reggel 7 óráig tart. Hívnak és várnak mindenkit, aki az Úr jelenlétében szeretné tölteni ezt az éjszakát.

LELKI GYAKORLAT CSÍKSOMLYÓN DAGANATOS BETEGEKNEK. A Csíksomlyói Szűzanya segítségét sokan, sokféle bajban, gondban szokták kérni. Mostanában nagyon sokan kérik daganatos betegségekben Mária gyógyító, erőt, egészséget adó közbenjárását Csíksomlyón. Január 10–13. között a csíksomlyói Szent István-házban lelki gyakorlat lesz daganatos betegségben szenvedők vagy abból már gyógyultak, valamint családtagjaik számára. A lelki gyakorlaton magyarországi szakemberek tartanak előadást, akik közül többen személyesen érintettek daganatos betegségek által, így nemcsak szakmailag felkészülve, hanem a személyes harcukat is megvívva lettek képesek a vigasztalásra, a bátorításra, a betegségben vergődőkkel való együtt imádkozásra. Lelki gyakorlatos együttlétre Balázs Zsókánál, a Szent István-ház vezetőjénél lehet jelentkezni a 0740 843 951-es telefonszámon vagy a szentistvanotthon@gmail.com címen.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től magyar nyelvű műsor: az államalapítás korai századaiban a templomok fából készültek Erdélyben is. A kő- vagy téglaépületek bár időtállóbbak, ugyanakkor drágábbak is voltak. A Maros völgyében három nagyon régi, az 1241-es mongol betörést követően épült kőtemplomot tartanak számon. Ebből egyet használnak ma is: a tompaházit. Ezt mutatja be Ladányi Sándor nyugalmazott tiszteletes az Erdély régi templomait ismertető sorozatban. * Játsszuk újra: Szilágyi Enikő – A nyolcvanas években, amikor az erdélyi magyar színházakat egyre súlyosabb anyagi és tartalmi megszorítások érték, sok színészünk elhagyta az országot, még a legsikeresebbek közül is. Szilágyi Enikő a nyolcvanas évek egyik legismertebb, legtehetségesebb fiatal színművésze volt, a marosvásárhelyi színházban, román filmekben és tévéjátékokban számos főszerepet játszott, de 1989-ben kivándorolt Belgiumba. Marosvásárhelyi színpadra 28 évi távollét után tért vissza, mégpedig egy francia nyelvű sanzonműsorral, amellyel épp a műfaj hazájában, Franciaországban aratott sikereket, sőt, egy értékes állami kitüntetéssel is díjazták. Szilágyi Enikővel Boros Zoltán beszélgetett marosvásárhelyi koncertje alkalmából a Kultúrpalotában. A felvétel 1997-ben készült.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat; 15 órától irgalmasság rózsafüzére; 15.20-tól zenés köszöntő; 15.55-től műsorismertető; 18 órától szentmise Nagyváradról a székesegyházból; 18.50-től a hét plébániája; 21.15-től a béke rózsafüzére; 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Bookmegálló. Állj meg egy könyvre!!

Január 18-ig hosszabbította meg a BookMegálló program gyűjtési határidejét a szervező sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház. Az új dátumig még lehet könyvekkel hozzájárulni a projekthez. Gyűjtőpontok a következő helyszíneken találhatóak: Szimpla, Színházbüfé, Tein, Zamat, Berde Áron Közigazgatási Szakközépiskola, Mihai Viteazul Szakközépiskola, Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Székely Mikó Kollégium, Plugor Sándor Művészeti Líceum, Puskás Tivadar Szakközépiskola, Református Kollégium, evangélikus templom, unitárius templom, Vártemplom, Kónya Ádám Művelődési Ház, városimázs-iroda. Az itt elhelyezett dobozok napról napra egyre több olvasnivalóval telnek meg, eddig közel 700 könyvet számoltak össze.

Röviden

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI december 31-én, kedden, január 1-jén és 2-án zárva tart.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Grigore Bălan tábornok úti Richter II. (telefon: 0267 351 025, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és kedden 13–15 óráig a Mester-Nagy-rendelőben (a törvényszékkel szemben, telefon: 0745 791 109) fogadják a sürgősségi eseteket.