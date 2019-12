A Bundesligában szereplő Borussia Dortmund vasárnap közösségi oldalán jelentette be, hogy a Red Bull Salzburg tinicsatára, Erling Braut Haaland csatlakozik a Ruhr-vidéki csapathoz.

A 19 éves támadó – akit többek között a Juventus és a Manchester United is szeretett volna megkaparintani – 2024-ig kötelezte el magát a német élvonalban jelenleg negyedik Dortmundhoz, ahol a jövő héten már edzésbe is áll.

„A kezdetektől fogva úgy éreztem, hogy szívesen igazolnék a Dortmundba, hogy ebben a hihetetlen hangulatban játszhassak több mint 80 ezer néző előtt. Már valósággal égek a bizonyítási vágytól” – nyilatkozta Haaland, aki 2019. január 1-jén a norvég Molde együttesétől igazolt a Salzburg­hoz, ahol 27 tétmeccsen 29 gólt szerzett. Haaland ebben a szezonban hívta fel magára a figyelmet, ugyanis a bajnokságban 14 találkozón 16-szor volt eredményes, ami azonban még ennél is nagyobb fegyvertény, hogy a Bajnokok Ligájában is igazolta tehetségét és gólérzékenységét, 6 mérkőzésen nyolcszor köszönt be az ellenfeleknek.

A Dortmund vezérigazgatója, Hans-Joachim Watzke azt mondta, Haalandot a klub által vázolt jövőkép győzte meg végleg arról, hogy érdemes a Ruhr-vidéki csapathoz csatlakoznia.