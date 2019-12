A 2004-es olimpiai bajnok Gamboa legnagyobb esélye kis túlzással a mérlegelés volt, a korábbi nagypehelysúlyú világelső Davis ugyanis egy órán át küszködött, hogy hozni tudja a súlyát, és hivatalos minősítést kapjon a találkozó. A szervezet rangsorában első és második helyen álló bunyósok csatáját erőteljesen kezdte a sokkal esélyesebb Davis, a kubai (szintén exvilágbajnok) Gamboa már a második felvonásban a padlón találta magát. A 25 éves amerikai ezt követően is fölényben volt, miközben Gamboa lábával gondok akadtak, emiatt látványosan lelassult. A találkozót követően a kubai elmondta, attól tart, hogy a második menetben megsérült, talán el is szakadt az Achilles-ina. A nyolcadik etapban újra számolni kellett Gamboára, s már-már úgy tűnt, pontozással dőlhet el a találkozó, Davis végül mégis le tudta idő előtt zárni a küzdelmet. A 12., záró menetben újra földre küldte riválisát, akit le is léptetett a vezetőbíró, így technikai K. O.-val nyert Davis.