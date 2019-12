Elhalálozás

Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, testvér, sógor, nagybácsi, keresztgyermek, rokon, barát és jó szomszéd, a kőröspataki

KISS LEVENTE

életének 41. évében hosszú betegség után elhunyt.

Drága halottunkat 2019. december 31-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kőröspataki ravatalozóháztól a római katolikus temetőben.

Részvétfogadás hétfőn 17–19 óráig és a temetés előtt

egy órával.

A gyászoló család

1531

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, a csíkszentgyörgyi születésű hidvégi

BALLA MARGIT

életének 87., özvegységének 37. évében csendesen elhunyt.

2019. december 31-én, kedden 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a családi háztól a helyi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1528

„Életünk egén fénylő csillag voltál, / Itt hagytál bennünket, még csak nem is szóltál. / Most, hogy már kialudt az az áldott fényed, / Pótolhatatlan lesz

a Te drága lényed.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, rokon, barát és jó szomszéd, az uzoni születésű

id. BÉRES FERENC

életének 82. évében elhunyt.

Temetése 2019. december 30-án, hétfőn 13 órakor lesz az uzoni temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1526

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, apatárs, rokon, keresztapa, szomszéd, a magyarhermányi születésű brassói

NÉMETH ÁRPÁD

szerető szíve életének 78., házasságának 56. évében hirtelen megszűnt dobogni.

Temetése 2019. december 31-én, kedden 12 órakor lesz a brassói Col. Buzoianu úti református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1529

Köszönet

Mindenkinek szívből köszönjük a részvétnyilvánítást, az együttérzést, aki drága szerettünket, JÁNÓ ALBERTET (Berci bácsit) utolsó útjára elkísérte, sírjára virágot helyezett.

A gyászoló család

1533

Külön köszönöm féltestvéreim családjainak együttérzését, megjelenését édesapám, JÁNÓ ALBERT temetésén.

Schunkné Jánó Judit

1533

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, az árapataki KÓSA ERZSÉBET temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1534

Megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk id. MOJZES EMILRE halálának 16., valamint MOJZES KÁROLYRA halálának 11. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

4357/b

Fájó szívvel emlékezünk a kisborosnyói ifj. SZÁSZ GÁBORRA halálának 2. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1527

Fájó szívvel emlékezünk özv. MÁTYÁS ERNŐRE halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Leánya és családja

4315480

„Még fáj, s talán örökre így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Hozzád már csak a temetőbe mehetünk, virágot csak a sírodra vihetünk, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Kegyelettel és soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a gyimesfelsőloki születésű sepsiszentgyörgyi

SZŐCS ANTÓNIA ANNÁRA, akit öt éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4356/b

Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Örök hiányát érezve, jóságát és szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk a besenyői születésű sepsiszentgyörgyi

id. RÁDULY JÁNOSRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1517

Hiányát mindennap érezve, emlékét szívembe zárva, fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezem drága jó édesapámra, az uzoni

id. VÁNCSA JÁNOSRA halálának 21. évfordulóján. Jósága és szeretete szívemben örökké élni fog. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető leánya

4315363

Van egy út, amelynek kapuját őrzi a bánat, könnyű ide belépni, de nincs kijárat. Csak a szél hangja töri meg a temető csendjét, fejünkbe bekúszik egy borús emlék. Te voltál az életünk, az álmunk, te voltál minden boldogságunk. Amíg élünk, örökké szeretünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk! Örök hiányát érezve, szeretetét és áldott emlékét szívünkbe zárva emlékezünk drága jó édesanyánkra, az étfalvi ANTALKA VIORICÁRA (Ibolyára) halálának hatodik évfordulóján. Nyugodjék békében.

Szerettei

4315435

Az élet csendesen megy tovább, de az emlékek elkísérnek egy életen át. Örök hiányát érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk az uzoni

TÖRÖK ISTVÁNRA halálának első évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4315484

Fájó szívvel emlékezünk

BÁN DÁNIELRE halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4315486

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved örökre itt marad köztünk. Mély fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt TOMP LENKÉRE.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Özvegye és gyermekei

4315488