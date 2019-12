Már az első sípszó elhangzása előtt egyoldalúnak ígérkező mérkőzésen a házigazda szentgyörgyi alakulatnál Jovana Pašić, Demeter Nóra, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău és Chrissy Givens volt benne a kezdőben, a túloldalon Mădălin Piperea edző a Viorela Voicu, Andreea Mazilu, Elena Mihai, Tania Fiereșteanu, Janin Cucu összeállítású ötöst küldte pályára.

Háromszéki 8–0-val indult a találkozó, a vendégek első pontjait a 4. percben a kispadról beálló Ioana Bota szerezte. Az újabb három hazai kosarat Mihai triplája követte, s a 6. percben már 15 ponttal vezetett a Sepsi-SIC (20–5). A soron következő tíz másodpercben itt is, ott is született 2–2 pont, s az első negyed küzdelmei 28–9-es állásnál értek véget. A második játékrész nyitányán Zoran Mikes tanítványai összehoztak egy 10–0-t (38–9), majd az alexandriai lányok is pontoztak elvétve. A 19. perc közepén már 31 egységgel vezetett a szentgyörgyi csapat (50–19), s az első félidő lejárta után 54–19 volt olvasható a Sepsi Aréna eredményjelző tábláján.

A térfélcsere után folytatódott az egyoldalú küzdelem, s míg kosarasaink támadásról támadásra növelni tudták előnyüket, addig a Teleorman megyei együttes futott az eredmény után. A 26. percben már plusz ötven volt a mieink javára (72–22), s a folytatásban – tudásbeli és fizikai fölényüket kihasználva – a zöld-fehérek könnyűszerrel szerezték a kosarakat. Harmincpercnyi játékot követően 81–29-re állt a mérkőzés, a Sepsi-SIC győzelme felől már nem volt kétség, s csak az maradt még megválaszolatlanul, hogy Gödri-Părăuék összehozzák-e a százat a többnyire ifjúsági játékosokból álló Alexandria ellen. A 35. percben már 62 pontos volt a Sepsi-SIC előnye (95–33), együttesünk 100. pontját Kristina Topuzović szerezte büntetőből úgy, hogy a vendégek a párharc utolsó három percében nem találtak a gyűrűbe, és a bajnoki címvédő zöld-fehérek 105–35 arányban hozták az újabb kötelező diadalt.

A Sepsi-SIC csapatából mindenki játéklehetőséghez jutott ezen a meccsen, sőt, mindannyian kosarat is jegyeztek. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a 19 pontig jutó Pašić volt, mellette Orbán Nikolett 13 lepattanóval, míg Mandache 7 gólpasszal jeleskedett. A vendégegyüttesből Mihai szerezte a legtöbb pontot, szám szerint tizennégyet.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, Keleti csoport – 13. forduló: Sepsi-SIC–Alexandria 105–35 (28–9, 26–10, 27–10, 24–6). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Közel 500 néző. Vezette: Tiberiu Șerbulea, Diana Oprea, Cristina Anuței. Sepsi-SIC: Pašić 19/3, Demeter 8, Mandache 12, Gödri-Părău 16/6, Givens 16–Orbán 4, Cătinean 2, Mîrne-Nagy 1, Vučetić 6, Topuzović 6, Kovács 7, Butler 8. Edző: Zoran Mikes. Alexandria: Voicu 8, Mazilu, Mihai 14/9, Fiereșteanu 3, Cucu 6–Lungu, Crăciunescu 2, Radu Măgureanu, Botorogeanu, Bota 2, Margarit, Horlea. Edző: Mădălin Piperea.

A forduló további eredményei: Brassói Olimpia–Agronómia Bukarest 87–71, Târgoviște–Konstancai Phoenix 76–64, a Bukaresti Rapid szabadnapos volt. A Keleti csoport állása: 1. Sepsi-SIC (11/0) 22 pont, 2. Târgoviște (9/3) 21 pont, 3. Brassói Olimpia (7/4) 18 pont, 4. Konstancai Phoenix (4/7) 15 pont, 5. Agronómia Bukarest (3/8) 14 pont, 6. Bukaresti Rapid (3/8) 14 pont, 7. Alexandria (2/9) 13 pont.

A Sepsi-SIC január 4-én, szombaton 16 órától az Agronómia Bukarest vendégeként lép parkettre a Nemzeti Liga Keleti csoportjának utolsó, 14. fordulójában, majd január 9-én, csütörtökön 19 órától az Artego Bydgoszcz otthonában játszik az Európa-kupa tizenhatoddöntőjének visszavágóján. (tibodi)