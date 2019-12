Tavaly ezernél több, idén viszont eddig mindössze 300 bírságot rótt ki szabálytalan parkolásért a helyi rendőrség Sepsiszentgyörgyön – közölte az önkormányzat alárendeltségében levő intézményt vezető Hadnagy István a városi tanács ülésén, ahol azt is elmondta: a számonkérést a törvényi keret hiányosságai akadályozzák.

Hadnagy István az egyik szociáldemokrata tanácstag, Andrei Cochior kérésére válaszolva összesítette az adatokat. Elmondta: 2018-ban 717 büntető jegyzőkönyvet állítottak ki a közlekedési törvénykönyv (KRESZ) megsértése, 305-öt pedig a helyi tanács parkolásra vonatkozó határozatainak be nem tartása miatt. Előbbi esetben 355 bírságot és 362 figyelmeztetést, utóbbiban 130 bírságot és 175 figyelmeztetést osztottak ki. Az idén a tavalyi szabálysértések egyharmadánál tudtak intézkedni: a KRESZ előírásaiba ütköző kihágások miatt 102, a helyi határozat semmibevétele miatt 201 büntető jegyzőkönyvet írtak, ugyanis a gépkocsivezetők egy része egyszerűen nem jelentkezik a helyi rendőrség székházánál – idén például 96 hatósági meghívó maradt válasz nélkül.

Szabálytalan parkolásnak számít, ha az autót a gyalogátjárókon és útkereszteződésekben, illetve az azoktól számított 25 méteren belül hagyjuk, ha buszmegállóban, biciklisávon, járdán, zöldövezeten vagy más alkalmatlan helyen állunk meg, elzárva egy kijáratot, egy másik gépkocsit vagy a szemétgyűjtőt.

Hadnagy István, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség vezetője lapunknak így magyarázta a jogi helyzetet: a KRESZ szerint az állami rendőrségen kívül a helyi rendőrség hatáskörébe is tartozik a tilosban álló, várakozó, parkoló gépjárművek vezetőinek megbírságolása. Amikor a helyi rendőr megállapítja a szabálysértést – mikor, hol parkolt az autó tilosban –, az adatokkal és a bizonyító fényképpel együtt a hivatal levelet ír a gépkocsi tulajdonosának, megkérdezve, ki vezette az autót a megadott időben, hogy a vétkesnek kiállíthassák a bírságolási jegyzőkönyvet. Amennyiben a tulajdonos nem válaszol, az a KRESZ szerint újabb szabálysértés, amiért a tulajdonost megbírságolják.

Ez működött is addig, amíg a romániai bíróságok nem kezdték különbözőképpen értelmezni a jogszabályt. Egyesek – mint a sepsiszentgyörgyi bíróság is – úgy ítélték meg, hogy ez rendjén van. Más bíróságok kifogásolták: a törvény nem írja elő szó szerint, hogy a helyi rendőrség is kérheti az autótulajdonostól a vezető adatait, s szerintük a helyi rendőrség nem róhat ki bírságot azért, ha a tulajdonos nem válaszol. Az ügyben a Nép Ügyvédje a Legfelső Semmítő- és Ítélőszékhez fordult, amely helyt adott a keresetnek, és 2017 végén megállapította, hogy a helyi rendőrség megbírságolhatja a tilosban parkolókat, de azokat a gépjármű-tulajdonosokat nem, akik nem közlik a sofőr adatait. A határozat szerint ilyen esetekben a helyi rendőrség együttműködhet az állami rendőrséggel az illető kilétének megállapítására.

E bírósági határozat alapján a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség az állami rendőrséghez fordult, kérdezze meg az a gépkocsi-tulajdonost, hogy ki vezette az autót. Ha az állami rendőrség nem kap választ, megbírságolhatja a tulajdonost, ha pedig megkapja a választ, továbbítja a helyi rendőrségnek, ahol kiállítják a bírságot a vétkes sofőrnek. Kezdetben ez működött, ám egy idő után az államiak visszakoztak. Azzal indokolták, hogy értelmezésük szerint az eljárás ellentmond az Európai Unió személyi adatok védelmére vonatkozó rendelkezésének, tehát nem továbbíthatják a személyi adatokat. Hadnagy István szerint ez nem állja a helyét, mert hatáskörön belül mindkét rendőrségnek joga van a személyi adatok feldolgozására, nem sérti az európai szabályozást. A lényeg, hogy az állami rendőrség a továbbiakban nem közölte a kért adatokat.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság érdeklődésünkre múlt hétfő délután szerkesztőségünkbe eljuttatott válaszában közölte, hogy munkatársai a KRESZ alapján 337 tilosban való megállást, illetve várakozást észleltek 2019 folyamán Sepsiszentgyörgyön. Ezekért 145 bírságot róttak ki, illetve 91 esetben figyelmeztették a gépkocsivezetőt. Az állami rendőrség a „megszorító jogi keret” okán nem közli a helyi rendőrséggel a szabálytalanul parkoló gépjárművek tulajdonosának kilétét – szögezte le a válaszlevél. Abban az esetben, ha a szabálytalan parkolást a helyi rendőrség munkatársai állapítják meg, az ő feladatuk a gépkocsi tulajdonosának azonosítása – írta a Kovászna megyei rendőrség nevében Radu Stroe sajtófelelős.

Hadnagy István lapunkkal közölte, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség levélben fordult az országos rendőr-főkapitánysághoz és a belügyminisztériumhoz is, kérdezve: mi a megoldás? Azt a választ kapták, hogy majd módosítják a jogszabályt, s akkor meglesz a hatáskörük. Két év telt el a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék határozata óta, miközben többször módosították a KRESZ-t, ám ezt a részt nem pontosították. Tehát jelenleg ilyen esetben nem tudnak eljárni, ezért csökkent a szabálytalan parkolásért kirótt bírságok száma – összegzett Hadnagy István.

Demeter J. Ildikó, Szekeres Attila