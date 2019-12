Új köntösben a gelencei orvosi rendelő

A megyei tanács 25 ezer lejt biztosított erre a célra, amihez a gelencei községháza további 75 ezer lej önrésszel járult hozzá. Cseh József polgármester arról számolt be, hogy a nagyközségben két család- és két fogorvos teljesít szolgálatot. Az orvosi rendelő épülete a tetőzet kivételével kívül-belül megújult, vizet vezettek és központi fűtést is szereltek. Az elöljáró azt is elmondta, hogy a felújított orvosi rendelő szomszédságában gyógyszertár működik, a gelenceieknek nem kell a városba utazniuk kiváltani a családorvosok által felírt orvosságot.