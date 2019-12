Szelleműzés a belügyminisztériumban

Valószínű, hogy harminc év alatt egyfolytában Ceaușescu szelleme kísértette az ott dolgozó belügyiseket. Carmen Dan korábbi belügyminiszternek még most is mosakodnia kell mindazért, ami tavaly az augusztus 10-i kormányellenes tüntetéseken történt, amikor jó néhány részvevőt agyba-főbe vertek a csendőrök. Carmenka azt monda, hogy ő sem szóbeli, sem írásbeli utasítást nem adott ilyesmire. Valószínű Ceaușescu szellemének jelenléte vitte rá a csendőröket arra, hogy verjék a civileket. Utódja kinevezése után egy héttel lemondott a caracali gyilkosságok következtében.

Mindezeket látva nem csoda, ha Vela úr a történésekben Ceaușescu rossz szellemének hatását látja, és el akarja kerülni, hogy esetleg az neki is ártson. Vela úr Ceaușescu szellemének elüldözésére a karánsebesi ortodox püspököt hívta meg vízkeresztre a belügyminisztériumba, hogy megszentelje a helyet, különös tekintettel az ominózus irodára, amitől azt reméli, hogy eltűnik a rossz szellem.

Viszont Ceaușescunak jó szelleme is lehet, amit viszont sírjánál idézett meg a múlt héten körülbelül 50 nosztalgiázó és szimpatizáns annak emlékére, hogy most harminc éve tették el láb alól. Nem sok, ha figyelembe vesszük, hogy egy közvélemény-kutatás szerint Romániában a lakosság 64,3 százalékának van jó véleménye róla.

Reméljük, hogy a szelleműzés jól sikerül, és csak Ceaușescu rossz szellemét űzi el az ortodox püspök, és nem a jót, mert azt hívei nem vennék jó néven. Addig, amíg megérkezik a szelleműző egyházi ember, a belügyminiszter úr alkalmazhat egyéb módszereket is a rossz szellem távoltartására.

Íme, néhány hagyományos módszer a szelleműzésre, amit civilként saját maga tud alkalmazni, mert az élet nem áll meg, és a minisztériumnak addig is szellemmentesen kellene működnie. Először is takarja le a tükröt, ha van, mert az a gonosz lelkek átjárója. Gyújtson gyertyát (de ne a tükör előtt, mert akkor a szellem meglátja a fényt a másvilágról és átjön az evilági életbe). De tükör nélkül a gyertya megtisztítja a szobát, és fényt varázsol a sötétségbe. Nyissa ki az ablakokat, hogy utat találjon magának a bolygó lélek. Tartson a misztériumban kutyát és macskát is, mert azok megérzik a szellemek jelenlétét. Intő jel lehet, ha a kutya hosszasan bámul maga elé vagy ugat, pedig látszólag semmi nincs a közelében. Nem jó jel, ha a macska örökösen egy helyen alszik vagy szokatlan viselkedésű. Legjobb lesz, ha a minisztérium minden irodájába tesznek egy-egy kutyát és macskát, és ahol azok jeleznek, a püspök úr majd intézkedhet.

Szelleműzésre a növények közül állítólag nagyon hatékony a fokhagyma. A miniszter úr csípjen le egy gerezdet a bejárati ajtón levő fokhagymakoszorúról, és hajítsa messzire, hogy magával vigye a gonosz szellemet. De a különféle fűszerek is jók, mint a boróka, édesgyökér, szegfűszeg és kapor. Az édeskömény magjait dugdossa a kulcslyukba, hogy ha netán munka közben elszundít, ne zavarja álmát a rossz lélek. Az inkák úgy tartották, hogy a csípős paprika elriasztja a reuma szellemét. Mások rontáselhárító hatására esküsznek. Vaslui megyében egy férfi a tömbházban a múlt héten csípős paprikát tett a mikrohullámú sütőbe. Lehet, hogy szelleműzési céllal? Nem tudni, hogy a szellemek eltakarodtak-e, de a tömbház lakói elpucoltak, miközben a tűzoltók segítségét kérték. A speciális mentők két kocsival vonultak ki. Az ott maradtak sírtak. A mentők maszkban léptek fel, és megtalálták a baj forrását, a mikróban levő húsz csípős paprikát. Az illető azzal takarózott, hogy ő csak egy pikánsabb ételt akart készíteni. De a végén ő is az erkélyre szorult. Miután kiszellőztették a tömbházat, a lakók visszatértek.

Ezt az egyszerű módszert lehetne alkalmazni a kormányok elűzésére is, csak akkor a kormánypalotába kell néhány mikrohullámú sütőt venni és megtömni csípős paprikával.