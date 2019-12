Sportvilág

„A csapatommal úgy döntöttünk, hogy mivel még nem vagyok százszázalékosan egészséges, nem vagyok teljesen kész arra, hogy a legmagasabb szinten játsszak” – mondta a japán teniszező, aki hozzátette, nem volt könnyű döntés, mert az Australian Open az egyik kedvenc tornája. A világranglistán 13. helyen álló játékos legutóbb augusztus végén a US Openen lépett pályára, ahol a harmadik fordulóban búcsúzott. Később kisebb könyökműtéten esett át. Nisikori korábban volt már negyedik is a világranglistán, a melbourne-i tornán pedig négyszer is negyeddöntőig jutott. Rajta kívül szintén nem indul az Austral Openen a brit Andy Murray, aki vasárnap jelentette be távolmaradását.

16 HÓNAPRA ELTILTOTTÁK. Po­zitív doppingteszt miatt 16 hónapos eltiltást kapott Sammy Kiprop Kitwara, aki 2010-ben a félmaratoni világbajnokságon csapatban arany-, egyéniben pedig bronzérmes volt. A kenyai atléta márciusban a szöuli maratoni után adott pozitív mintát, szervezetében terbutalin nyomaira bukkantak, amelyet az asztmára használt gyógyszerek tartalmaznak. A dél-koreai fővárosban 2:09:52 órás teljesítménnyel hetedik lett. A 33 éves sportoló elfogadta a büntetést. Kitwara legjobb eredménye, hogy 2014-ben második lett a Chicago Marathonon, illetve egy évvel később Valenciában győzött a klasszikus távon.