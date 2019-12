A több mint tíz éve alakult Monarchia Operett céljául tűzte ki a világhírű, hungarikumnak számító magyar operett hagyományainak megőrzését, népszerűsítését, de a mai kor igényeihez alkalmazkodva fiatalos lendülettel, energiával telített látványos produkciókat állít színpadra. Ötvözi a folklórt, a revüt, különböző táncstílusokat, de mindezt úgy teszi, hogy közben megőrzi a klasszikus operett alapjait, hagyományait, értékeit. A Cintányéros cudar világ látványos kavalkádjában világhírű zenék, egyedi koreográfiák, magas szinten képzett szólisták, táncosok, zenészek és az operetthez nélkülözhetetlen pompa ígér felejthetetlen szórakozást a nézőknek.

Vajon mi a titka a magyar operett évszázados népszerűségének? Miért van az, hogy ha a Csárdáskirálynő, a Marica grófnő, a Cirkuszhercegnő, a Bajadér, A víg özvegy, a Cigányszerelem, A mosoly országa dallamai felcsendülnek, ma is ugyanaz a nosztalgikus, keserédes hangulat kerít hatalmába, mint nagyapáinkat a száz évvel ezelőtt felbomlott Monarchia korában? Hogyan lehetséges, hogy Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Huszka Jenő, Johann Strauss, Johannes Brahms, Jacques Offenbach nemzedékeken át uralni tudja az operett színpadát? Talán fülbemászó, tiszta hangzataiknak tulajdonítható mindez, talán műveik romantikus cselekményvezetésének, talán e történetek látványos tálalásának vagy annak a humornak, vidámságnak, mely a legnehezebb történelmi időkben is segített feledni a min­dennapi gondokat, megpróbáltatásokat... Tény, hogy egykor és ma is felhőtlen kikapcsolódást nyújtottak az arra vágyó széles közönségrétegnek.

„Igazi magyaros hangulatú, pörgős gálaműsorokkal szórakoztatjuk azokat a vendégeinket, akiknek igényük van a magas színvonalú, művészi értékkel bíró, ám könnyen befogadható, különleges, ízig-vérig magyar produkciókra, a magyar kultúra gyöngyszemeire” – áll a szilveszteri műsor ajánlójában, amelyet több mint ezer telt házas előadás során 800 ezernél is több néző látott eddig Oroszországtól Amerikáig, Ausztráliától Németországig. A két felvonásból álló produkcióban Magyarország vezető zenés színházainak fiatal szólistái mellett a Monarchia Operett tánckarának, kamara- és szimfonikus zenekarának, valamint nemzetközileg elismert cigányzenekarának is tapsolhat a sepsiszentgyörgyi közönség.

Bocsárdi László, a Tamási Áron Színház igazgatója lapunknak elmondta, két oka van annak, hogy idén szilveszterkor nem saját előadást kínál közönségének a színház: egyrészt meglepetést akartak szerezni az operett kedvelőinek egy olyan társulat meghívása által, mely valóban profi szinten képviseli ezt a műfajt, másrészt pedig azáltal, hogy decemberben nem kellett végig próbálniuk, sok különböző előadást tudtak játszani az ünnepi időszakban a szentgyörgyieknek és hazalátogató családtagjaiknak. Decemberi telt házaik és a szilveszteri produkció iránti érdeklődés egyöntetűen bizonyítja, hogy döntésük jó volt.