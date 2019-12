Idén sem unatkozott senki Sepsiszentgyörgyön

Száz fényképben mutatta be a 2019-es esztendő eseményeit és megvalósításait Sepsiszentgyörgy polgármestere tegnapi, összegző sajtótájékoztatóján. Antal Árpád hangsúlyozta: a beszámoló távolról sem teljes, mindössze azt szerette volna érzékeltetni, hogy milyen szerteágazó tevékenységet folytat az önkormányzat. Nem minden mérhető centiméterben, van, ami a közösségépítésről szól, de az elöljáró fontosnak tartja, hogy egészséges, pozitív gondolkodású, településüket szerető emberek éljenek a városban, és minél többen vannak ilyenek, annál jobban meglátszik – fejtette ki. Azt is elmondta: legalább ennyi képet lehetne készíteni a rongálásokról is, de nem kíván ünneprontó lenni.

Az első fontos eredmény a Stadion utcai sportbázis átvétele volt. Erről 2018 decemberében határozott az akkori kormány, de a város nevére 2019 januárjában telekkönyvezték a létesítményt, és ez nagyon jelentős vagyongyarapodás Sepsiszentgyörgy számára. Ugyancsak januárban kezdték el az új, kétnyelvű, városcímerrel is díszített utcanévtáblák elhelyezését, a Plugor Sándor Művészeti Líceum pedig az év elején vette birtokba saját étkezdéjét a Három Rózsánál.

Februárban rekordot döntött a sízők száma Sugásfürdőn: 17 ezernél több jegyet adtak el, ami 200 százalékos növekedést jelent. Átadták az első nagycsaládos kártyákat, és elrajtolt két ifjúsági program: a 62 kezdeményezést felsorakoztató Com’on Sepsiszentgyörgy és az Innovatory.

Márciusban az 1848–49-es megemlékezések mellett a szintén kreatív fiataloknak szóló Design Bank projektet mutatták be (ennek azóta a tervei is elkészültek, megvannak a szükséges engedélyek, pénzt is elkülönítenek rá a jövő évi költségvetésben, és ha márciusig lejár a közbeszerzés, év végén át is adhatják). 11 millió eurós beruházásra írtak alá szerződést a szépmezői ipari parkban (hamarosan megkezdődik az építkezés is), hét, összesen 153 millió lej értékű pályázatot nyújtottak be a Regionális Operatív Programnál (és mindegyik nyert), és még egyet az állomási tó felújítására.

A Sepsi-SIC kosárlabdacsapata újra megnyerte a Román Kupát. Áprilisban ezt megfejelte a román bajnoki címmel is. A sportklub egyébként több szakkal bővült: már birkózó-, versenykerékpározó- és ifjúsági kézilabdacsapata is van.

Április a Szent György Napokról szólt: megjelent a sárkány (majd később legyőzetett), felköszöntötték az arany- és gyémántlakodalmukat ünneplő párokat, kiosztották a Pro Urbe díjat és megszervezték a városnapokat. Májusban meghirdették a diákok évét, megtartották a Háromszéki Diáknapokat, diákokkal keresték a megoldásokat a város gondjaira, és öt évet töltött az Erdélyi Művészeti Központ.

Június a gyermeknapi rendezvénnyel kezdődött, megnyílt a strand, elballagtak a Sapientia tudományegyetem első, agrár­szakos végzősei, a Sepsi OSK a 6. helyen végzett az 1. Ligában, elkészült a fedett lovarda a Benedek-mezőn, díjazták a legszebb zöldövezeteket, Sepsiszentgyörgy hazavár címmel részt vettek a kolozsvári állásbörzén, az önkormányzat saját szakvállalata pedig megkezdte a járdák és parkolók javítását.

Júliusban a Székely Vágta és az Ütős nyár főtéri koncertsorozat nyitánya kínált jó szórakozást, emellett elkészült a pályafűtés a stadionban, befejeződött a Sas és a László Ferenc utca korszerűsítése és a Grigore Bălan út egyik tömbháza mögötti udvar járdái, illetve parkolóhelyei (ez a lista minden hónapban bővült, és mivel lapunkban rendszeresen hírt adtunk az épp esedékes munkálatokról, most nem soroljuk fel valamennyit).

Augusztusban volt a RocketCamp önkéntes nyári diáktábor, a 13. Székelyföldi Kerékpáros Körverseny, nyert az állomás tóra benyújtott pályázat, létrehozták a főtéri „partot” (egy napozószékekkel és napernyőkkel körbekerített homokozót, ahol nem csupán a kisgyermekes szülők pihengettek a nyáron), egy virágdíszes fotókerettel, beneveztek a Virágos Magyarország vetélkedőre, és – más járda-, illetve parkolófelújítások mellett – bővítették a Bodok Szálloda előtti parkolót is.

Szeptemberben hatodik alkalommal szervezték meg a Sportnapokat, hetedik alkalommal a pulzArt összművészeti fesztivált és kilencedik alkalommal az őszi vásárt. Volt dizájntáskavarró műhely, a mobilitási héten több ezer diák ment gyalog iskolába, folytatódik a Beavatás a sportba nevű program (az óvodások, kisiskolások korcsolyáztatása), felavatták Dávid Ferenc szobrát, és vásároltak egy nagy teljesítményű szivattyút a városnak.

Októberben az aradi 13 vértanúra, illetve 1956-ra emlékező eseményeket szerveztek, elrajtolt a 3. Ezüst Akadémia, előadást tartott a kezek és lábak nélkül született Nick Vujicic motivációs tréner, Sepsiszentgyörgy szakmai konferenciát szervezett Brüsszelben a Régiók bizottságában, átadták a Kós Károly út második szakaszát (ahol csak az út készült el, a járdák korszerűsítése még hátravan), beindult a 24 órán át hívható közvilágítási hibabejelentő telefonszám, befejeződött a Mikes Kelemen Elméleti Líceum régi szárnyának felújítása, aszfaltrajzok kerültek a kicsi Mikó/Mikes-iskola udvarára, felavatták Luther Márton szobrát, és megkapták a legvirágosabb határon túli településnek járó díjat Magyarországról.

Novemberben elkészült a város terelőútjának terve, a szépmezői ipari park irodaépülete megtelt, a Com’on Sepsiszentgyörgy programból már 31 ötlet megvalósult, és 31 új parkolóhelyet adnak át a Művész mozi mellett, keresik a város legsportosabb osztályát, új korlátokat szerelnek fel az Erzsébet parkban, és 23 új térfigyelő kamerát helyeznek ki a közbiztonság növelésére.

Decemberben az adventi gyertyagyújtás ünnepe már nem csak a központról szól: az Állomás negyedben is elhelyeznek egy nagy méretű koszorút, megnyílik a főtéri korcsolyapálya, a gyermekeknek betlehemi városkát építenek, felszerelik a téli fotókeretet, a karácsonyi vásár pedig nem csupán környezettudatos mivoltával (ami azt jelenti, hogy az egyszer használatos műanyagokat kitiltották), hanem színes fényrajzokkal és kreatív installációkkal is kitűnt. Az évet szilveszteri mulatság zárja, két koncerttel és két tűzijátékkal.

A polgármester elmondta: mindezek mögött rengeteg háttérmunka van, és idén is sok olyan tevékenység folyt, ami csak később, a jövőben fog látszani. A legfontosabb a sok európai uniós pályázat, amelyekre 2020 elején írják alá a szerződéseket, és amelyek a következő években fognak megvalósulni. Vannak összetettebb dolgok is, például a fiatalok egyik ötlete – ami neki is nagyon tetszik – az volt, hogy a tömbházak tetején zöldövezeteket alakítsanak ki; ezt az önkormányzat nem tudja kivitelezni, mert az épületek a lakók tulajdonában vannak, de ha van rá igény, pályázatot írhat ki az érdekelt lakótársulások számára, és támogatni tudja a tetők zöldítését.