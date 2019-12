Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával bűnvádi eljárás indult a fővárosi Floreasca Kórházban december 22-én a műtőasztalon a hibás fertőtlenítőszer-használat miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett, majd vasárnap elhalálozott páciens ügyében. A hajmeresztő esetet a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője, Emanuel Ungureanu tárta a nyilvánosság elé, és tegnap bűnvádi feljelentést is tett, így az ügyészség is beszállt a nyomozásba. Az egészségügyi rendszer minőségét menedzselő hatóság is lépett tegnap, megvonva a bukaresti sürgősségi klinikai kórház akkreditációját, a minisztériumi vizsgálat pedig jövő héten zárul.

Az esetet nyilvánosságra hozó Emanuel Ungureanu Facebook-bejegyzésében arról számolt be: a rákbeteg 66 éves nőt Mircea Beuran sebész „gyújtotta fel” a műtőasztalon, mivel „nem megfelelő szert használt a bőrfelület fertőtlenítésére, és az elektromos szikével érintkezve a páciens bőre és a szerrel átitatódott steril felület lángra lobbant”. A honatya megosztotta a kórház két asszisztensnőjének írásban tett nyilatkozatát is, amelyek szerint egy vödör vízzel oltották el a lángokat. Mircea Beuran erre reagálva azt állította, nem tartózkodott a műtőben, amikor az eset történt. Az MRSZ-es képviselő tegnap bűnvádi feljelentést is tett a főügyészségen, amelyben azt kérte, vizsgálják ki, hogy fennáll-e a csalás, hamisítás, hamisított okirat tudatos felhasználása vagy közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás gyanúja a december 13-i és 22-i beavatkozásokat végző szakszemélyzettel kapcsolatban. Ungureanu azt állítja, ellentmondásosak az információk arról, hogy Mircea Beuran professzor jelen volt-e a műtőben az operáció idején, és továbbra sem ismert, hogy mely orvosok voltak még a műtőben. Szerinte azért nem látni tisztán az ügyben, mert megpróbálták eltussolni azt, megkísérelték az asszisztensekre hárítani a felelősséget. A kórház vezetősége a megerősítette, hogy belső vizsgálatot rendeltek el, illetve az MRSZ képviselője által a balesetről ismertetett részleteket is.

Az eset kapcsán tegnap a fővárosi rendőrség arról számolt be, hogy gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt hivatalból nyomozást indítottak. Victor Costache egészségügyi miniszter arról beszélt, hogy jövő hét elején zárul le az eset kivizsgálása, de az ezt végző ellenőrző testület által készített előzetes jelentést máris „különösen súlyos rendellenességekről” számol be. Horaţiu Moldovan egészségügyi államtitkár szerint a nő bőrfelületének fertőtlenítésére használt biocid használata engedélyezett Romániában, de kézfertőtlenítésre ajánlott. Egyelőre nincs magyarázat arra, miért használták ezt a biocidot a beteg bőrfelületén, amikor a kórház el volt látva a beavatkozásra alkalmas fertőtlenítőszerekkel – tette hozzá. A kórház illetékesei szerint a páciens allergiás volt a műtétek során általánosan használt fertőtlenítőszerekre.