Felszámolják a forradalom intézetét

Előző írásunk

Gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával bűnvádi eljárás indult a fővárosi Floreasca Kórházban december 22-én a műtőasztalon a hibás fertőtlenítőszer-használat miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett, majd vasárnap elhalálozott páciens ügyében. A hajmeresztő esetet a Mentsétek meg Romániát Szövetség parlamenti képviselője, Emanuel Ungureanu tárta a nyilvánosság elé, és tegnap bűnvádi feljelentést is tett, így az ügyészség is beszállt a nyomozásba. Az egészségügyi rendszer minőségét menedzselő hatóság is lépett tegnap, megvonva a bukaresti sürgősségi klinikai kórház akkreditációját, a minisztériumi vizsgálat pedig jövő héten zárul.