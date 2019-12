Mint ismeretes, Fe­jér László Ödön háromszéki RMDSZ-es szenátor és id. Lomnici Zoltán, a magyarországi Emberi Méltóság Tanácsának elnöke, volt főbíró beadványban kérte az elnököt, elemezze újra a székely elítéltek ügyét és részesítse őket elnöki kegyelemben. A petíciót a szenátus október 9-én iktatta, a törvény szerint az államfő 45 napon belül köteles válaszolni a beadványokra, ám mindeddig ezt nem tette meg. A terrorizmus vádjával 5–5 évre elítélt kézdivásárhelyi Beke István és Szőcs Zoltán ügye újra süket fülekre talált a második mandátumát elkezdő államelnöknél – állapítják meg a beadvány benyújtói közleményükben. Románia első embere semmibe veszi a törvényeket, jól mutatja, hogy mit jelent számára a jogállam, de egyben üzenet is az őshonos magyar kisebbségnek, hogy nem fontos számára azok képviselete – vélik. A szenátor jelezte, újabb levélben kér magyarázatot az államfőtől az elmaradt válaszra, s egyúttal személyes kihallgatást is kér, bár az előzmények ismeretében ezek kimenetele is kétséges. (Székelyhon)

ÍTÉLET A BÁNTALMAZÓKNAK. Felfüggesztett börtönbüntetést rótt ki a főváros 1. kerületi bírósága arra a hét férfira, akiket azzal vádoltak, hogy a 2018. augusztus 10-ei tüntetésen több ütést mértek egy fiatal csendőrnőre és annak férfi kollégájára. A bíróság döntése értelmében a felfüggesztett börtönbüntetések 1 és 2 év és 8 hónap közötti időszakra szólnak. A legsúlyosabb büntetést Dumitru Daniel kapta, aki elvette a csendőrnő fegyverét. Mind a hét vádlott köteles közmunkát is végezni, ennek időtartama 90-től 120 napig terjed. Öt évig tilos részt venniük bármilyen közösségi rendezvényen, illetve szervezett vagy spontán tiltakozó akción. A vádlottak közül hárman 10 ezer euró értékű erkölcsi kártérítést kell hogy fizessenek Ştefania Nistornak. A bíróság ítélete nem jogerős, fellebbezni lehet ellene. 2018. augusztus 10-én a diaszpóra által szervezett bukaresti tüntetésen több férfi megvert egy csendőrnőt és az őt védelmezni próbáló csendőrt. A rendfenntartók a tömeg eloszlatására könnygázt és vízágyút vetettek be. Több százan megsérültek. (Maszol)

GONDOT OKOZOTT a havazás és hóvihar több megyében is vasárnap, a katasztrófavédelmi főfelügyelőség szerint Brassó megyében a 73A jelzésű országúton, továbbá három Neamţ megyei országútszakaszon és több megyei úton (Botoşani, Galac, Iaşi, Neamţ és Suceava megyében) is fennakadások voltak a közúti forgalomban. A katonai tűzoltók a helyi hatóságok segítségével 36 járművet szabadítottak ki a hó fogságából, ezekben összesen 64 személy utazott. Három esetben hóban elakadt mentőautók szorultak a hókotró járművek segítségére, a katonai tűzoltók segítségével azonban sikerült idejében kórházba vinni az embereket. (Agerpres)