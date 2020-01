Harminckettedik alkalommal szervezte meg a Mozgó délutánt a Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda december 27-én. Ráduly Attila egyesületi elnök beszámolója szerint már ötödik éve, hogy havi rendszerességgel megtartják a nagy népszerűségnek örvendő rendezvényt, amely elsősorban a kézdiszéki fiatalok mozgósítására összpontosít, de sok családos program is színesítette: alkalmanként a kisgyermekektől a felnőttekig minden korosztály képviseltette magát és kellemesen töltötte el a két órát.

A 2019-es év utolsó Mozgó délutánjára több mint 110 személy látogatott ki, akiknek lehetőségük volt többek között szaladni, focizni, asztaliteniszezni, részt venni a Ne pazarolj, élj többet mottójú kézműves-tevékenységben és népszerű társasjátékokat kipróbálni. Ezenkívül a jelenlévők betekintést nyertek az Egyensúly gyermekjógába is Hodor Enikő egyórás interaktív bemutatójával. Az évzáró Mozgó délután legnépszerűbb pontja Pap Ágnes zumbaoktató csapatának a bemutatója volt. A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a Zöld Nap Egyesület Facebook-oldalán.

Mozgó délutánok ezután is lesznek. Az orvosok előszeretettel ajánlják mindenkinek a nevetést, mert jót tesz az egészségnek – ezen az eseményen (amely a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és az Európai Szolidaritási Testület támogatásával valósult meg) pedig a mosoly és a jó hangulat mindenképp biztosított – írja Ráduly Attila.

A Zöld Nap Egyesület egyébként emlékezetes, programokban gazdag évet zárt. A december 29-én megtartott közgyűlésre a tagságot mérle­gelésre és közös jövőtervezésre hívta össze Ráduly Attila, aki képes beszámolóval, statisztikákkal színesítve foglalta össze a 2019-es munkaévet, amely az eddigi szokásokhoz híven a térség számos pontját elérte. 2019-ben nem telt el hét úgy, hogy a Zöld Nap Egyesület elő ne állt volna valamivel; a nagyobb rendezvényekről a sajtó is hírt adott. A közgyűlésen összegezték az éves tevékenységet, annak költségvetését, valamint a kommunikációt is. Számba vették a fejlesztéseket és megvitatták a 2020-as esztendőre vonatkozó legfontosabb kérdéseket. Eldöntötték, hogy folytatják az elmúlt években sikerrel működő eseményeiket, és újabb tevékenységekkel bővítik ezeket. Állandó cél az infrastruktúra fejlesztése, amit a programok sokasága is indokol.

A tizenegyedik közgyűlés hivatalos részének befejezéseként díjazták a legaktívabb önkénteseket is. Az év önkéntese címet Kis Emese (229 önkéntes óra/év) érdemelte ki, aki negyedik éve elkötelezetten segíti a szervezet elismertségét, munkáját. A képzeletbeli dobogó második fokát Mihály Csaba (220 órával), a harmadik helyet pedig Szabó Attila foglalta el.

Az észrevételek, vélemények, díjazások után közös vacsora következett, ahol az egyesület tagsága koccintott a kiemelkedően sikeres évre. Ezen estét is kötetlen hangulatban töltötte együtt a tagság, a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályig. Ráduly Attila egyesületi elnök kijelentette: „Nagyon boldog vagyok, hiszen egy újabb remek évet tudhatunk magunk mögött. Köszönet jár mindazoknak, akik egész éven át támogatták az egyesület mindennapi tevékenységeit.” (a zoldnap.info nyomán)