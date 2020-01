Kevés babát hozott az új esztendő

Szerény gyermekáldással köszöntött be az új esztendő Háromszékre, Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán egyetlen kisbaba sem jött világra az év első két napján. Kicsit jobban iparkodtak a kézdiszéki apróságok, a céhes városban négy újszülött érkezett 2020 elején, Baróton pedig kettő.

Kézdivásárhely jeleskedett

Január elsején este háromnegyed nyolcig kellett várni az első kézdiszéki babára, ekkor hozta világra kislányát a húsz­éves Ruzsa Kriszta a kézdivásárhelyi kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán dr. Kelemen András szülész-nőgyógyász főorvos segítségével. A kis Kornélia Szófia súlya 2,66 kilogramm, hossza pedig 48 cm, ő a Ruzsa család első gyermeke.

Január elsejéről másodikára virradó éjszaka 2,28 órakor a berecki huszonhárom esztendős Szejke Annamária szülte meg Balázs nevű kisfiát 3,37 kg-mal és 53 cm-rel. Ő is a család első babája. Ugyanazon az éjszakán 4,28 órakor a kézdivásárhelyi Szabó Izabella hozta világra az 54 cm hosszú és 3,96 kg súlyú István kisfiát. Tegnap reggel 8.40 órakor császármetszéssel született meg az új év negyedik újszülöttje, Mátyás Balázs 54 cm-rel és 3,58 kilogrammal. Édesanyja a harminckét éves hatolykai Mátyás Zsuzsa. Balázst dr. Ábrahám Áron osztályvezető főorvos segítette a világra. (iochom)

Kisfiú a baróti első újszülött

Baróton az év első gyermekeként a székelyszáldobosi Rózsa Anna második gyereke, Rózsa Sándor Magor született; a másodikán 9 óra 25 perckor világra jött kisfiú 3630 grammot nyomott, magassága – inkább még hosszúsága – 54 centiméter volt. Huszár Hajnalka szülész-szakorvos elmondása szerint a szülés során komplikációk nem léptek fel, mindenki egészséges és boldog. (hecser)

Baba nélkül Sepsiszentgyörgy

Nem jegyeztek szülést az új évben a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban – számolt be tegnap lapzártakor érdeklődésünkre dr. Ivácson Lilla. Az újszülött-gyógyász szakorvos szerint nagyon ritka, hogy 48 órán belül egyetlen szülés sem történik intézményükben. Az óesztendő utolsó kisbabája december 31-én született Háromszék legnagyobb kórházában, 6 óra 37 perckor egy kislány világra jöttét jegyezték fel. (dvk)

Kovászna is sereghajtó

Nem született gyerek az év első két napján a kovásznai városi kórház szülészeti osztályán sem. Legutóbb december negyedikén látott napvilágot újszülött a kórházban, akkor illyefalvi édesanya hozta világra Szőke Maját, 3,4 kilogrammal.

Ha a kovásznai kórházban nem is született idén gyerek, nem azt jelenti, hogy a városban és a körzetében lévő településeken nem gyarapodott a lakosság. Ugyanis nagyon sok várandós anya választja a sepsiszentgyörgyi, illetve kézdivásárhelyi szülészetet, újabban a bodzafordulói kórház szakosztályát is egyre többen kedvelik. A kovásznai és a bodzafordulói városi kórház is a kovásznai Dr. Benedek Géza Szív és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház alegységeként működik. (bokor)