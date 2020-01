Rendhagyó momentum indította az elmúlt esztendő utolsó testületi ülését: az Írisz Ház nappali foglalkoztatójának fogyatékkal élő gondozottjai alkalmi műsorral, versekkel, dalokkal kedveskedtek, illetve Pál apostol korintusiakhoz írt első levelét idézve emlékeztették arra a teremben ülőket, mennyire üres, értelmetlen lenne életünk, cselekedeteink, mindennapjaink szeretet nélkül. Előadásukat taps zárta, végül mézeskaláccsal ajándékozták meg az ünnepi hangulatot varázsoló társaságot.

A napirendi pontok közt elsőként titkos szavazással, ellenvetés nélkül döntött a testület az idei kiválósági ösztöndíjak odaítéléséről. A legmagasabb pontszámot elért öt fiatalt Sztakics Éva alpolgármester mutatta be, mint kiderült, mindannyian több tantárgyban jeleskedtek az évek során, nemzetközi, országos és más versenyeken szereztek jelentős díjakat, de kivették részüket a diákélet szervezésében, volt, aki közben iskolalapot szerkesztett, néphagyományt ápolt, sőt, több egyetemre is felvételt nyertek már. Elhangzott az is, van, aki már eldöntötte: tanulmányai befejeztével hazatér Sepsiszentgyörgyre.

Ezúttal a Székely Mikó Kollégium négy, illetve a Mikes Kelemen Elméleti Líceum egy tanulója érdemelte ki a pénzbeli elismerést, a tanácsülésen oklevelet és virágcsokrot is kaptak mindannyian, s készült közös fotó is Antal Árpád polgármesterrel. Az elbírálás során a legmagasabb pontszámot – 286 – Miklós Csenge érte el, akinek kiemelkedő teljesítménye kapcsán Sztakics Éva úgy fogalmazott: felsorolni is nehéz lenne, mennyi díjat gyűjtött be, egyebek mellett 10-es tanulmányi átlagot tudhat magáénak, arany okleveles, illetve állami ösztöndíjas is. A 172 pontot összesítő Roth Apor kémiából lett országos és nemzetközi versenyeken dobogós, de informatika és matematika terén is kiemelkedőek az eredményei. Csutak Dávid – 136 pont – reál tantárgyakban, Balló Ignác Norbert – 118 pont – magyar nyelvből, biológiából, történelemből, földrajzból jeleskedett, míg Vargyas Szilamér – 99 pont – gazdaságtani ismereteivel szerzett elismerést nem csak hazai, de nemzetközi megmérettetéseken is.