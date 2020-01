Fennállásának 45. évét ünnepelte december végén a kovásznai Gyerekek Klubja. Az esemény kapcsán a művelődési központban szerveztek díszelőadást a klub táncszakkörét látogató diákok fellépésével. A központban ugyanakkor kiállítást nyitottak meg a kézműves, fafaragó szakkörökben tevékenykedők munkáiból. Az ünnepségen Darvas Ibolya, az intézmény vezetője oklevéllel tüntette ki a klub korábbi munkatársait. A díszelőadás alkalmával beszédet mondott Kerekes Jenő, a sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotájának igazgatója, valamint Gyerő József, a fürdőváros polgármestere is.

A kovásznai Gyerekek Klubja jelenleg a megyeszékhelyi Gyermekek Palotája alintézményeként működik, fenntartásához a kovásznai önkormányzat, a klubot látogató gyerekek szülei is hozzájárulnak. Jelenleg több mint 600 gyerek látogatja a szakköröket. A tevékenység változatos, az origamimodellezést Barta Melinda oktatja, a kézimunkakört Darvas Ibolya, a fafaragó kört Konnát László, míg a táncszakkört Horváth Zita vezeti.

Horváth Zita 43 éve dolgozik a klub oktatójaként. Rengeteg élmény fűzi ide, de számára mégis a legfontosabb az emberi kapcsolatok alakulása. Sok generációt oktatott az évek során, volt diákjainak a gyerekeit is oktatja ma. „Jó, hogy a gyerekek nem felejtenek el, egykori tanulóim ma is megkeresnek, még külföldön élők is tartják a kapcsolatot. A különböző eseményeken való fellépések sikere mellett ez adja a munka elégtételét” – fogalmazta meg érdeklődésünkre.

A kovásznai gyerekek klubját 1974-ben létesítették pionírház néven. Később Pionírok és Sólymok Háza megnevezéssel működött, a rendszerváltás után vette fel a Gyerekek Klubja nevet.