Fájó szívvel tudatjuk,

hogy

ELEKES CSONGOR ATTILA

életének 58. évében súlyos, méltósággal viselt betegség után 2020. január 1-jén csendesen elhunyt.

Temetése január 4-én, szombaton

15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi római katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

du.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

BOGDÁN ERZSÉBET

78 éves korában rövid, de súlyos betegség után

2020. január 2-án elhunyt.

Temetése január 4-én, szombaton 15 órakor lesz a szemerjai új ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

1535

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni

id. DOMBORA GYULA

életének 67. évében

hirtelen elhunyt.

Temetése 2020. január 3-án 15 órakor lesz a ravatalozóháztól a katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4358/b



Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,

KISS LEVENTE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

1532



Megemlékezés

„A szeretet az egyetlen, ami téren és időn átível.” Szeretettel emlékezünk VERES VILMÁRA

(szül. RÁDULY) halálának 3. és VERES GYULÁRA

halálának 2. évfordulóján.

Szeretteik

885

Kegyelettel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói DOMBORA ANDRÁSRA halálának kilencedik évfordulóján. Nyugodj békében,

drága gyermekem.

Bánatos édesanyja, testvére, János és családja

4315510

„Múlik, mint száz pillanat, mert szívek őrzik, nem szavak.” Szívünkben soha el nem múló szeretettel és hiányérzettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GOLICZA IMRÉRE, aki egy éve távozott az öröklétbe.

Szerettei

4315498

Egy hideg téli napon eljött együttélésünk utolsó napja. Kegyetlen érzés volt. Elvesztettem életem felét. Egyedül maradtam a kis lakásban az együtt eltöltött emlékekkel és a szomorú űrrel a szívemben. Ma egy éve, hogy örökre elmentél – a te lakásod most a temetőben van. Gyakran megyek hozzád, viszek virágot, mindent elmondok, ami velem történik. Így próbálom megnyugtatni a lelkemet. A legszomorúbb látogatásom mégis a mai nap volt, pedig most is vittem virágot, gyertyát, néztem a sírodat, a feliratot, de beszélni nem tudtam veled. Patakként folyt a könnyem. Drága lelkem, MAGDIKÁM,

BODOR JULIANNA,

nyugodjál csendesen.

Amíg élek, gyászollak.

Testvérbarátnőd, Rózsika,

a te Tótid

1530

Tizennégy évvel ezelőtt lesújtó hirtelenséggel távozott közülünk SZONDA GYÖRGY. Lélekben maradt velünk, őrizzük szerető, jóságos, dolgos életének emlékét. Kérjük, akik ismerték és szerették, tartsák meg emlékezetükben, szívükben.

Szerettei

4315524