Az UEFA honlapja kétsoros leírásában kiemelte, hogy a Salz­burg magyar válogatott középpályása mindkét lábával jól tud lőni, illetve sokak szerint a Manchester United világbajnok francia klasszisához, Paul Pogbához hasonlítható.

Az összegzés végén megemlítette, hogy angol csapatok kiemelt figyelemmel követik pályafutását. A 19 éves futballista idén márciusban mutatkozott be a nemzeti együttesben, amelyben azóta nyolc meccsen lépett pályára és egy gólt szerzett szabadrúgásból.

Szoboszlai meghatározó tagja lett klubcsapatának is, amellyel a Bajnokok Ligája csoportkörében is játszott, egyszer eredményes is volt, majd az osztrák együttes harmadikként végezve, tavasztól az Európa-ligában szerepelhet.