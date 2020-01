Bill Belichick együttese kiválóan kezdte a szezont, az első nyolc mérkőzését megnyerte, az idény második felében azonban már közel sem játszott ilyen meggyőzően, és végül 12 győzelemmel és 4 vereséggel zárta az alapszakaszt, így 2009 óta először érdekelt az úgynevezett wild card körben. A Patriots ellenfele a Tennessee Titans, amely azt követően, hogy a szezon közben kezdő irányítót cserélt, valósággal megtáltosodott, és a futó Derrick Henry, valamint az újonc elkapó A. J. Brown remeklésével menetel.

Az Amerikai Főcsoport másik mérkőzésén a Houston Texans a Buffalo Bills csapatát fogadja, utóbbi pedig 24 éve vár az első rájátszásbeli sikerére. Ennek az összecsapásnak lesz egy nagy visszatérője is, ugyanis J. J. Watt, a Texans vezére két hónappal azután, hogy mellizomszakadás miatt műteni kellett, visszatér a védelem élére.

A Nemzeti Főcsoport első meccsén két különböző stílusú csapat méri össze erejét, hiszen amíg a New Orleans Saints elsősorban a passzjátékban kiemelkedő, addig a Minnesota Vikings inkább futásokra épít. A két csapat két évvel ezelőtt is találkozott egymással a rájátszásban, a Vikings akkor egy örökre emlékezetes pillanat után diadalmaskodott.

Az NFC másik találkozóján a 2018-ban Super Bowl-győztes Philadelphia Eagles látja vendégül a Seattle Seahawks együttesét. Az Eagles úgy jutott be a rájátszásba, hogy az alapszakaszban az utolsó négy mérkőzését is megnyerte, ugyanakkor elképesztő sérüléshullám sújtja az együttest. A két csapat november 24-én már találkozott egymással, akkor ugyancsak Philadelphiában 17–9-re nyert a Seattle.