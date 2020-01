Újévi meleg étel Kézdivásárhely főterén a Gábor Áron-szobornál ma 13 órától (az eddigi 15 órai kezdettől eltérően) hatodik alkalommal kerül sor újévi meleg étel kiosztására. Most első alkalommal az étel helyben készül el, felszolgálásában részt vesz a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Zöld Nap Egyesület, a 34-es számú Gábor Áron Cserkészcsapat, a Süti Éden és a Kreakids Studio. A számos önkéntes mellett az eseményt támogatja Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala is.

Ösztöndíj nagycsaládban élő fiataloknak

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban (legalább három gyerek) élő középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az ösztöndíjra pályázhatnak olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak lakhelyüktől eltérő településen, és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében feltétel a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. A támogatás összege: egyetemi hallgatóknak 1000 lej egy félévre, középiskolában tanuló diákoknak 500 lej egy félévre. Az ösztöndíj a 2019/2020-as tanévre vonatkozik, az első félévi ösztöndíjrészt februárban, a második félévit június végéig folyósítják. A pályázatok benyújtásának határideje január 31. Az eredményről a pályázókat e-mailben értesítik legkésőbb február 15-ig.

Az elbírálás során előnyt jelent: tagság a Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesületében; jó tanulmányi eredmények; háromnál több testvér (beleértve a pályázót is); ha egy időben több testvér is otthonától távol tanul. Kizáró ok: ha nem nagycsaládból származik a diák/hallgató; ha lakhelyével azonos településen végzi tanulmányait, illetve hamis vagy félrevezető információk közlése.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: a diák által személyesen megfogalmazott kérelem, melyben szabad fogalmazás formájában bemutatja a családja és a saját helyzetét, céljait; kitöltött adatlap (megtalálható a tundervar.sic.hu oldalon). Kedvező elbírálás esetén az alábbiakat fogják kérni: a pályázó, valamint családja iratait; igazolást arról, hogy a tanuló a középiskolában magyar tannyelvű nappali képzésben vesz részt; igazolást arról, hogy a hallgató felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanul; tanulmányi eredmények igazolása. Kérik, hogy a jelentkező a fenti dokumentumokat egy PDF fájlban, a saját nevére átnevezve küldje el a tundervar@sic.hu e-mail-címre.

Kiállítás

AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN megnyílt Synopsis – válogatás az Erdélyi Művészeti Központ Egyesület és a Sapientia Alapítvány gyűjteményeiből című kiállítás megtekinthető március 6-ig keddtől péntekig 10–17, szombaton 10–18 óráig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI mai programja: 11 órától Kémesítve – amerikai animációs akció, kalandfilm, magyarul beszélő; 11.15-től Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, románul beszélő; 16 órától Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, magyarul beszélő; 16.30-tól 5 Banda: Egy másfajta karácsony – román akcióvígjáték; 18.15-től Tőrbe ejtve – amerikai krimi, vígjáték, magyarul beszélő és 21 órától román felirattal; 18.30-tól Star Wars: Skywalker kora – amerikai sci-fi, akció, kalandfilm, román felirattal és 20.45-től magyarul beszélő. Vasárnap: 11 órától Jetikölyök – amerikai animációs kalandfilm, magyarul beszélő; 11.15-től Kémesítve – amerikai animációs akció, kalandfilm, románul beszélő; 16.15-től Jégvarázs 2. – amerikai animációs kalandfilm, angolul beszélő, román felirattal; 16.30-tól Macskák – amerikai–angol musical, vígjáték, dráma, magyarul beszélő; 18.15-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, román felirattal; 18.30-tól Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, dráma, magyarul beszélő; 20.30-tól Tőrbe ejtve – amerikai krimi, vígjáték, román felirattal; 20.30-tól A hazugságok mestere – amerikai thriller, dráma, román felirattal.

Zene

Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templomban január 6-án a 18 órai szentmise után a Laudate kamarakórus és Kis Apostolok gyerekkórus vízkereszti koncertet tart.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház jövő heti programja: 7-én, kedden 19 órától a kamarateremben Henrik Ibsen: A társadalom támaszai, rendező: Botos Bálint.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban december 31. és január 3. között 278 sürgősségi esetet láttak el, közülük 61 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete: 9 szív- és érrendszeri, 22 ideggyógyászati, 23 sebészeti, 87 belgyógyászati, 82 gyerekgyógyászati, 11 nőgyógyászati, 4 pszichiátriai, 27 ortopédiai sürgősség. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel egy személy, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel két személy jelentkezett. Összesen 10 ittas állapotba került személyt részesítettek kezelésben.

Jogosítvány a jövőhöz

Január 25-ig lehet pályázni a Jogosítvány a jövőhöz programban, amelyben 17–25 év közötti, szerény anyagi helyzetben élő fiatalok vehetnek részt, akik B, C vagy D ka­tegóriájú gépjárművezetői engedélyt szeretnének szerezni, beleértve a traktorra, trolibuszra és villamosra érvényes hajtási engedélyt is. Állják a sofőriskola költségeit olyan fiataloknak, akiknek a munkavállalásnál feltétel vagy előny a jogosítvány, illetve hasznos eszköz a munkaköri teendők ellátásában vagy kiterjesztésében. A támogatások összértéke 75 000 lej. Részletes tájékoztató és pályázati űrlap a kozossegert.ro honlapon.

Ingyenes csoportfoglalkozás

A Bethlen Gábor Alap által támogatott Élet a szorongásban program részeként ingyenes csoportfoglalkozás indul 10–16 éves gyermekeknek január 18-tól Sepsiszentgyörgyön. Jelentkezni január 13-ig lehet Szép-Márk Linda Mária pszichológusnál a 0745 037 509-es telefonszámon vagy a lelkiek@yahoo.com e-mail-címen.