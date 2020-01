Norvégiában melegebb volt, mint Újdelhiben

Így több mint egy fokkal dőlt meg a 31 évvel ezelőtt mért januári melegrekord, amit a mostani rekord helyszínéhez közel fekvő Tafjordban regisztráltak. Igaz, a melegrekordok nem példátlanok a térségben: a magas hegyekkel körbevett Sunndalsorában mérték a múlt században a legmagasabb decemberi és februári hőmérsékletet is.

Miközben északon melegrekordok dőlnek meg, Indiában soha nem mért hideget regisztráltak. A Pakisztán és India által vitatott Kasmír tartományban mínuszok hoztak szokatlanul erős fagyokat, délebbre Újdelhiben is rekordhideget mértek: alig 9 fokot.

Az időjárási anomália egybeesett az Indiai-óceán El Niñójának is nevezett jelenséggel – igaz, ez az Indiai-óceáni dipólus (IOD) India nyugati és Afrika keleti partjainál épp a szokásosnál melegebb vízhőmérséklettel jár, míg az óceán keleti részébe – Nyugat-Ausztrália partjaihoz – hidegebb vizeket visz. Ez rendkívül száraz időjárást eredményez Ausztráliában, ami az ország keleti részében a szokatlanul meleggel párosulva hozzájárult az Új-Dél-Walesben és Victoria államban tomboló bozóttüzekhez, amelyek eddig 5,5 millió hektár termőföldet pusztítottak el, több mint 1200 lakóházat megsemmisítettek és 18 ember életét oltották ki.