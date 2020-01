Emuval sétáló turistákat büntettek meg Velencében

Két szlovén férfi egy-egy idomított emuval az oldalán sétálgatott békésen a lagúnák városának szűk utcáin csütörtökön. Az Ausztráliában őshonos röpképtelen futómadarak szokatlan látványa felkeltette a többi turista figyelmét, de az éber helyi lakosokét is, akik tucatszám tettek bejelentést a hatóságoknál.

A férfiak – egy cirkusz tulajdonosai – vonattal érkeztek Velencébe a szárazföldön fekvő San Doná di Piave településről, ahol szabályosan jegyet váltottak az állatoknak is, elhallgatva ugyanakkor, hogy nem a megszokott házi kedvencekről, hanem egzotikus nagymadarakról van szó.

A lakossági bejelentések nyomán a rendőrség feltartóztatta a furcsa turistacsoportot, és 800 euró pénzbírsággal sújtotta a férfiakat, akiket arra is köteleztek, hogy az első vonattal hagyják el a várost.

A városnéző emukról készült videók elárasztották az olasz közösségi médiát, köztük a Velence nem Disneyland nevű oldalt, ahol számos felháborodott bejegyzés ítélte el a nagymadarakkal sétáló turistákat, hiányolva például a pórázt és a „szájkosarat” az állatokról.