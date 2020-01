A határozat értelmében a költségvetés végrehajtásáról szóló, negyedévenként elfogadott határozattervezeteknek mostantól szerves része lesz egy melléklet, amely tartalmazza a pénzelköltés módját, számszerűsítve a szerződések teljes értékét és az eszközölt kifizetéseket mind a polgármesteri hivatal, mind az önkormányzat alárendelt intézményei esetében. Amint arról több rendben beszámoltunk, Bálint József és Kolcza István, az EMNP testületi tagjai úgy értékelték, e részletes tájékoztatás hiányában követhetetlen, hogy pontosan mire is fordítják a város bevételeit. Elismerték ugyan, hogy önkormányzati képviselőként nekik hozzáférésük van ezekhez az adatokhoz is, ennek ellenére úgy értékelték, sok kétséget eloszlathatna s fokozná az átláthatóságot, ha mindezek az információk a költségvetés végrehajtásáról szóló határozat részét képeznék, és a lakosság számára is könnyen hozzáférhetővé válnának ezáltal.

A december 30-i ülésen újabb határozatot fogadtak el a költségvetés negyedéves végrehajtásáról, amihez, amint azt Antal Árpád polgármester jelezte, már csatolták a kért mellékleteket, és ezekkel együtt fogadta el a testület, miután az EMNP által kezdeményezett tervezetet elsőként egyhangúlag jóváhagyták.

Bálint József lapunk megkeresésére elmondta, a kezdeményezés ötlete a párt országos, illetve önkormányzati tanácsának ülésein merült fel először, mivel kiderült, nem minden településen követhető pontosan, hogy a költségvetésben szereplő összegek hová kerülnek. Más önkormányzatoknál ez a hiányosság külön döntés nélkül megoldódott, Sepsiszentgyörgyön viszont hosszabb időt vett igénybe. Bálint József szerint nem fogadhatták el, hogy csak százalékarányosan voltak megjelölve a bevételek és a kiadások, hanem azt kérték, tételesen is látható legyen, mely összegeket milyen célra használtak. A politikus szerint a testületi tagoknak is fontos ezt tudniuk, hogy amennyiben az állampolgárok érdeklődnének, „ne kelljen bambán nézniük”.

Bálint József továbbá úgy látja, a nyilvánosságnak is kedveznek ezzel a lépéssel, a közpénzek elköltése ugyanis nem titok. Tulajdonképpen egy törvény adta jogot szélesítettek a határozat révén, jobban nyomon követhetővé téve a kiadásokat.

Annak kapcsán, hogy miért volt szükség két évre az elfogadáshoz, Bálint József úgy véli: egyesek nem tartották fontosnak, nem egyformán vélekednek az átláthatóságról. Két év alatt végül mindenki megértette, jobb a testület szintjén megoldani, mintsem hogy végül a bíróságnak kelljen igazságot tennie.