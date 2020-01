Araszoló autópálya-építés

A szakértők által létrehozott egyesület azáltal szerzett hírnevet magának, hogy rendre megcáfolta a szállításügyi miniszterek túlzottan optimista bejelentéseit, és az idő mindig az egyesületet igazolta.

A Pro Infrastructura Egyesület szerint a munkálatok jelenlegi állása alapján az A3-as észak-erdélyi autópálya két épülő szakaszának az átadása várható a 2020-as évben. Elkészül az alig 5 kilométeres Bors–Bihar pályaszakasz – amely a magyar–román határra érő magyarországi M4-es romániai leürítését teszi lehetővé – és Kolozsvár és Marosvásárhely között a 18 kilométeres Radnót–Maroskece szakasz. Utóbbi átadása után már csak egy 18 kilométeres szakaszra kell letérni a pályáról a régi országútra a Kolozsvártól nyugatra fekvő Magyarnádas és Marosvásárhely között.

Az egyesület csak rendkívül szerencsés helyzetben tartja lehetségesnek, hogy megépüljön az A1-es dél-erdélyi pályát és az A3-as észak-erdélyi pályát összekötő A10-es pályának egy újabb, Szászsebes és Tövis közötti szakasza, és az A7-es moldvai autópálya Bákó melletti szakasza.

A Pro Infrastructura Egyesület szerint 2020-ban sem várható komolyabb előrelépés a Kárpátokat átszelő sztrádatervek kivitelezésében. Amint emlékeztetett rá: az A1-es autópálya Nagyszeben és Pitești közötti hiányzó részének csak egyetlen szakaszára sikerült kivitelezőt találni. A Pitești és Curtea de Argeș közötti hegyvidéki szakaszra két és fél éve, a Curtea de Argeș–Tigveni szakaszra pedig 10 hónapja írtak ki pályázatot. A megfelelő minőségű geotechnikai tanulmányok hiányában azonban e szakaszok megépítésére továbbra sem sikerült szerződést kötni. Így Románia fővárosa továbbra is elzárva marad az európai autópálya-hálózattól.

A Pro Infrastructura Egyesület komolytalannak nevezte a Dăncilă-kormány ideiglenes szállításügyi minisztere 2019-re tett előrejelzését. A később szállításügyi EU-biztosnak is jelölt Rovana Plumb tavaly februárban azt közölte, hogy a kormány számításai szerint 2019-ben 180 kilométer autópályát adnak át Romániában. Végül a Pro Infrastructura Egyesület előrejelzése teljesült, és csak az A1-es autópálya Déva és Holgya közötti, 43 kilométeres szakaszának az átadása történt meg. Ennek a felét is csak sebesség- és tömegkorlátozásokkal vehetik igénybe az autósok karácsony óta.