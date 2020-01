A 2018-ban holland mintára létrejött United by Music Románia Alapítvány olyan zenei ügynökségként működik, amely fogyatékkal élő tehetséges művészeket karol fel, oktatásban részesíti őket és fellépési lehetőségeket biztosít számukra. A válogatás tehetségkutató versenyen történik, aminek Sepsiszentgyörgyön van már előzménye, hisz a Diakónia Keresztyén Alapítvány és az Írisz Ház 2011 óta szervezi meg évente az Outsider Music Fest fesztivált.

A tavalyi tehetségkutatón kiválogatott, fiatal hangszeresekből és énekesekből álló csoporttal az elmúlt esztendőben Szabó István, Kovács Janka és Kovács Dorottya foglalkozott a havonta tartott hétvégi táborokban, eddig négy zeneszámot állítottak össze és tanultak meg – tudtuk meg Olcsvári Tündétől, az United by Music Románia Alapítvány elnökétől. A tizenkét tehetségből négyen tavasszal a hollandiai partnerhez látogattak, ahol egy jótékonysági gálán léptek fel, az együttes két tagja részt vett a Dél-Koreában tartott speciális sportolimpia kísérőrendezvényeként szervezett speciális zenei fesztiválon. A csoport ezen a hétvégén a sepsikőröspataki Írisz-táborban gyakorol a mentorok segítségével, a hangszereket egyrészt a holland partner biztosítja, de van, aki saját hangszerén játszik. Az együttesnek négy háromszéki tagja van, két-két medgyesi és marosvásárhelyi, három csíkszeredai és egy focșani-i tehetség is részese a programnak.

Az idei tehetségkutató verseny szabályzata és jelentkezési űrlapja elérhető az alapítvány honlapján. A döntőt márciusban tartják Sepsiszentgyörgyön, amelyhez támogatók jelentkezését várják. A főtámogatótól legkevesebb ötezer lejre számítanak, a kiemelt támogatók 2500–5000 lej közötti összeggel járulhatnak hozzá az eseményhez, ezenkívül támogatói jegyeket is kínálnak. Egy főtámogató már jelentkezett, az Amigo üzletlánc 5890 lejt adományozott a karácsony előtti jótékonysági akciója bevételéből, de a már működő zenekar felkészítésére, valamint a United by Music tehetségkutató program fenntartására is lehet adományozni. Az alapítvány tájékoztatása szerint a program internetes honlapján található Támogass modulra kattintva bárki utalhat 25, 50, 75, 100 lejt vagy tetszőleges összeget havi rendszerességgel vagy akár egyszeri alkalommal is. Az adatbázisba bekerülő adományozók rendszeres tájékoztatást kapnak e-mailben az adományok felhasználási módjáról, és meghívót az eseményekre, a pénzutalással járó adatfeldolgozás teljesen biztonságos, a euplatesc.ro szolgáltatóval dolgoznak – közölte Orosz Anna projektmenedzser.