Eurómilliókat költöttek szilveszterre

A közalkalmazottak két plusz szabadnapot kaptak szilveszterkor: december 27-ét és január 3-át, így a román turisták közül sokan négy-öt napos belföldi vagy külföldi kiruccanást szervezhettek. Mind­ezek ellenére a turisták száma nem nőtt számottevően tavaly­hoz képest, azonban a vakációs utalványok részben kiegyensúlyozták a hó hiányát egyes üdülőhelyeken. „A román turisták számára továbbra is a belföldi üdülőtelepek jelentik a fő opciót, de egyre több külföldi turista érkezik Romániába szilveszterezni. Az elfogadható szállásárak, az olcsóbb étkezési költségek és a vakációs utalványok hozzájárultak a turisták számának emelkedéséhez. A szokatlanul meleg idő azonban csökkentette a keresletet a belföldi, illetve külföldi sízőparadicsomok iránt” – jelentette ki Dragoş Răducan, a szövetség első alelnöke.

A legnagyobb kereslet most a vidéki panziók iránt volt, 58 500 turista töltötte az évek közötti éjszakát panzióban, 2,6 százalékkal több, mint tavaly. Sokan öt éjszakára foglaltak szállást. A fürdőhelyeken több mint 25 600 román turista szilveszterezett, 9,3 százalékkal kevesebb, mint tavaly. A hegyvidéki üdülőhelyek iránt azonban többen érdeklődtek, mint korábban, összesen közel 50 ezer személy töltötte az ünnepet a hegyekben, 32,4 százalékkal több, mint tavaly. A nagyvárosi hotelek szilveszteri ajánlatcsomagjait 31 500-an választották, nagyjából ugyanannyian, mint korábban.

Ami az árakat illeti, átlagban 12 százalékkal nőttek tavalyhoz képest, tehát az árnövekedés nem volt olyan mértékű, mint a vendéglátóipari egységek költségeinek a növekedése, ez pedig a profit csökkenéséhez vezet – jelzik a szövetség képviselői.

A román turisták több mint 210,85 millió lejt költöttek a belföldi szilveszteri turisztikai csomagokra, 17,5 százalékkal többet, mint korábban. A Prahova völgye, Brassópojána, Păltiniș, Sztrázsa, Călimăneşti, Félixfürdő, illetve a barcasági, máramarosi és bukovinai települések voltak a legkeresettebb célpontok.

A turisztikai irodák által szervezett külföldi szilveszteri kirándulásokon 10 870 romániai turista vett részt, ők összesen 6 millió eurót költöttek el. A legtöbben síelni mentek Ausztriába, Olaszországba, Franciaországba és Bulgáriába. A szövetség jelezte azt is: a romániaiak közül egyre többen szervezik meg saját maguk kirándulásaikat az online helyfoglalási rendszereken keresztül. Legtöbben repülőjegyet és külföldi szállást foglalnak, ellátás nélkül.