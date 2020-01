Harc a kitüntetésért

A korrupcióért kétszer is elítélt volt miniszterelnök csütörtök este ismertette, előzetes panasszal él az államfővel szemben, majd pert is indít. Álláspontja szerint megvonni az érdemrendet minden büntetett előéletű birtokosától kicsinyes gesztus volt az államfő részéről. Klaus Iohannis december 11-én írta alá azokat az elnöki dekrétumokat, amelyekkel tizenkét közéleti személyiség állami kitüntetését visszavonta, köztük több ismert politikusét. Adrian Năstasén kívül Miron Mitrea, Gheorghe Mencinicopschi, Adrian Severin és Dan Voiculescu is a legmagasabb állami kitüntetés nélkül maradt. A volt kormányfő már akkor sértődötten reagált az intézkedésre, s azt is kilátásba helyzete, hogy megteszi a szükséges lépéseket.