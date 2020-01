Sepsiszentgyörgy is jóváhagyta a múlt évi utolsó városi képviselőtestületi ülésen, hogy a köztisztasági vállalat, a Tega Rt. egy lejjel növelje a hulladékelszállítási díjat január elsejétől. A díjemelés nemcsak a megyeszékhelyre érvényes, hanem az Öko Sepsi Közösségek Közötti Társulás minden településén alkalmazza a vállalat, ahol az önkormányzat beleegyezett az áremelésbe, Sepsiszentgyörgy csak egyike a 37 közigazgatási egységnek, melyet érint ez az intézkedés.

A drágítás fő oka – amint a testület ülésén is elhangzott –, hogy idén számottevően megnő az uniós kötelezettségszegés miatt Romániára kirótt büntetőilleték. Ehhez kapcsolódóan egyébként egy másik döntést is meg kellett hozniuk az önkormányzatoknak, melyben beleegyeznek, hogy a lécfalvi hulladékkezelő központ is nagyobb összegért vegye át a begyűjtőtől a szemetet. Utóbbi viszont nem befolyásolja érezhetően a szolgáltatási díj mértékét.

A sepsiszentgyörgyi testület tagjai tulajdonképpen a vállalattal kötött megbízási szerződésnek az új díjakat bevezető módosítását fogadták el. Egyedül az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői szavaztak a tervezet ellen.

A határozat értelmében január elsejétől a hulladékelszállítás díja természetes személyek esetében városon az eddigi kilenc lej helyett tízre nő személyenként, míg a községekben hét lejről nyolcra. A jogi személyeknek mostantól köbméterenként 140 lejt kell fizetniük az eddigi 120 helyett. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester arról is beszámolt, hogy a kedvezmények terén is változásokra lehet számítani. A vállalat egy személynek díjmentességet vezetne be az öt tagnál számosabb családok esetében, viszont nagy valószínűséggel eltörlik az egy év alatti gyerekekre eddig érvényes teljes díjmentességet.

Megkeresésünkre a társulás szintjén regionális szolgáltatóként működő Tega Rt. illetékesei közölték: az érintett önkormányzatok meghozták a döntést a díjemelésről, így már csak a cég közgyűlésének kell jóváhagynia az új árakat – és a többi módosítást –, amire az elkövetkező két hétben kerül sor. Mint arról korábban beszámoltunk, Barót önkormányzata nem támogatta az áremelést.

Ambrus József, a megyei integrált hulladékgazdálkodási egyesület igazgatója lapunk megkeresésére elmondta: a büntetőilleték, melyet az újrahasznosítatlan hulladék mennyisége után tonnánként kell befizetniük a hulladékkezelő telepek működtetőinek, az eddigi tonnánkénti 30 lejről 80 lejre növekszik. Az elmúlt évben sikerült elkerülni, hogy ez a tétel – amely az országos környezetvédelmi alapba vándorol – a díjszabásnál is megjelenjen, de idén erre már nincs lehetőség. Ráadásul kihat arra az összegre is, amelyet a begyűjtők (a Tega, valamint a kézdivásárhelyi, kovásznai és a bodzafordulói kisebb vállalatok) a lécfalvi létesítményt működtető Eco Bihar Kft.-nek fizetnek az átvett hulladék fejében. A sepsiszentgyörgyi önkormányzatnak ennek kapcsán is határozatot kellett elfogadnia, mely értelmében felhatalmazzák a városnak az egyesület közgyűlésébe kijelölt képviselőjét, hogy járuljon hozzá az áremeléshez. Ambrus József ugyanakkor felhívta a figyelmet: pár baniról lévén szó ezt az árváltozást a lakosság nem igazán érzékeli, a díj szintjét nem igazán befolyásolja.