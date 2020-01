Előző írásunk

Több helységnévtáblán is fekete festékszóróval fújták le a magyar feliratot Udvarhelyszéken vasárnapra virradóra – adta hírül a Székelyhon. Az egyelőre ismeretlen elkövetők Székelyudvarhelyen, Máréfalván és Székelyszentléleken is befestették a helységnévtáblákat. Mivel kizárólag a települések magyar elnevezését fújták be fekete festékkel, feltételezhetően nemzetiségi vonatkozása is van a cselekménynek, magyarellenes provokációról lehet szó.