Előző írásunk

Jovana Pašić hozzáállásával és küzdőszellemével a négyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes Sepsi-SIC egyik meghatározó játékosa. A 27 éves kosárlabdázó második idényét tölti Sepsiszentgyörgyön, az elmúlt szezonban a bajnokságban és a kupában is felért a csúcsra, és ezt idén is szeretné megismételni. A montenegrói sportoló a szurkolók egyik kedvence, ugyanis többször bizonyította a pályán, hogy szívvel-lélekkel küzd, az utolsó pillanatig harcol. Az alacsonybedobóként és erőcsatárként is bevethető Pašić számára minden Sepsiszentgyörgyön töltött hónap különleges, hiszen jól érzi magát, büszkén képviseli a háromszéki csapatot és a szurkolókat.