A szombat esti találkozót Manuel Angel Rodriguez Escudero, az aradiak edzője Adrienne Webb, Veatriki Akathiotou, Jefimija Karakašević, Alina Pop és Dora Ardelean összeállítású csapattal kezdte, a céhes városbélieknél viszont Jade Vega, Holinka-Miklós Hanna, Domokos Réka, Elena Dănălache és Kaila Mobley lépett parkettre.

Egy erős 10–0-val indított a hazai csapat, ám a háromszéki időkérés sem tudta megtörni lendületüket és a 6. percig további 7 ponttal egészült ki kezdeti részsikerük (17–0). A kézdivásárhelyiek első kosarát Mobley szerezte, majd a soron következő ötöst is ő jegyezte (21–10). Az első negyed hajrájában Vega állott a büntetővonalnál, és értékesítette mindhárom javára megítélt büntetődobást (24–13). A második játékrészt is az Aradi FCC kezdte jobban, s játékosai percről percre növelték előnyüket. A folytatásban azonban kiegyenlítődött a küzdelem, olyannyira, hogy 11–11-es eredménnyel ért véget a szakasz és a KSE 11 pontos hátrányban vonult öltözőbe (35–24).

A fordulás után is folytatódott a kiegyensúlyozott küzdelem, s bár a 25. percben már 49–28-as állás volt olvasható az eredményjelző táblán, a céhes városbéliek a remek formában játszó Mobley-nek köszönhetően nem szakadtak le jobban vendéglátóinktól. Két perccel az utolsó szünet előtt csak 14 pont volt a KSE lemaradása, Ardelean duplájával azonban 53–37-ről indult a találkozó zárószakasza. Az utolsó negyedre megdőlt a pálya, miután Farkas Alpár tanítványai teljesen elfogytak és nagyon elfáradtak. Innen már csak egy csapat létezett a parketten, és ez nem volt más, mint a Maros-parti alakulat. Az aradi csapat Ardelean vezetésével nyolcadik bajnoki sikere felé robogott, amit végül 86–44 arányban meg is szerzett. A házigazdák fölényes sikerét mi sem tükrözi jobban, mint az a tény, hogy a festékből kétszer annyi pontot szereztek, mint a rövid kispaddal rendelkező céhes városbéliek (44–22), továbbá ellentámadásból és eladott labdából is messzemenően több kosarat dobtak.

A mérkőzés legjobb határ menti játékosa Ardelean lett, aki 21 ponttal zárt. A FCC kézdivásárhelyi játékosa, Bartók Rita 17 percet kapott nevelőegyüttese ellen és 6 lepattanó mellett 2 pontot is jegyzett. A KSE leghatékonyabb kosarasa ezúttal is Mobley volt, aki egy újabb dupla duplát ért el a bajnoki meccsen. A felső-háromszékiek amerikai játékosának neve mellé most 26 pontot és 16 leszedett labdát jegyezhettünk fel.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 10 forduló – Nyugati csoport: Aradi FCC–Kézdivásárhelyi SE 86–44 (24–13, 11–11, 18–13, 33–7) Arad, Victoria Terem. Mintegy 250 néző. Vezette: Alina Dékány, Csíki Zsolt, Szőcs Janka. Arad: Webb 15/9, Akathiotou 6, Karakašević 12, Pop 2, Ardelean 21–Hadzovic 8/3, Neagu, Lipovan 2, Ciotir 6, Fodor 7, Bartok 2, Mercea 5. Edző: Manuel Angel Rodriguez Escudero. KSE: Vega 3, Holinka-Miklós 8/6, Domokos, Dănălache 2, Mobley 26/3–Németh, Kozman, Lénárt, Czimbalmos 3, Debreczi 2. Edző: Farkas Alpár.

A kör további eredményei: Marosvásárhelyi Sirius–Nagyváradi Rookies 77–71, Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK 54–77. A Nyugati csoport végeredménye: 1. Szatmárnémeti VSK (9/1) 19 pont, 2. Aradi FCC (8/2) 18 pont, 3. Kolozsvári U (6/4) 16 pont, 4. KSE (5/5) 15 pont, 5. Marosvásárhelyi Sirius (2/8) 12 pont, 6. Nagyváradi Rookies (0/10) 10 pont.

Mivel a Kézdivásárhelyi SE 5 győzelemmel és 5 vereséggel a negyedik helyen zárta a nyugati alapszakaszt, így Farkas Alpár csapata a Marosvásárhelyi Sirius, a Nagyváradi Rookies, a Konstancai Phoenix, az Agronómia Bukarest, a Bukaresti Rapid, illetve az Alexandria együttesének társaságában a B-csoportos középdöntőben folytatja és a rájátszásra még kiadó két hely valamelyikéért harcol majd tovább. (tif)