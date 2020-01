Eltemettük már a tavalyi évet, és felejtsük el a rossz dolgokat, amelyek az elmúlt esztendőben történtek. Így hát hagyjuk magunk mögött azt a december végi tragikus esetet is, hogy a bukaresti Floreasca Kórházban felgyújtottak egy pácienst, mert magas töménységű alkoholos oldattal fertőtlenítették műtét előtt, és mikor hozzányúltak az elektromos szikével, akkor a beteg lángra lobbant. A műtétet végzők bizonyára csak jót akartak, kiirtani minden kórokozót, ami műtét közben ott ólálkodhat, mert szokva vannak ahhoz, hogy nálunk a fertőtlenítőszerekből sokszor hiányzik a megfelelő mennyiségű hatóanyag. (Emlékszünk még a Hexi Pharma esetére?) Látva a mostani tűzesetet, valószínű, az orvosi protokollumban elő fogják írni, hogy a műtőasztalon mindig legyen egy veder víz, a beteg eloltásához. Most szokás szerint elővették a személyzetet, és mindenki mondja a magáét. Szerencsére, hogy a tűzet még nem lehet az új miniszterre kenni, mert ő csak most kezdett székében megmelegedni. Vannak, akik támadólag, vannak, akik védőleg lépnek fel. Még azt is mondják, hogy a betegből távozó metángáz lobbant lángra. (Műtét előtt ne tessenek paszulylevest enni!) Mások azt hangoztatják, hogy a betegnek így is, úgy is csak néhány napja lett volna hátra. Hát, ha úgy vesszük, igazuk is van, mert az emberek általában előbb-utóbb meghalnak, ez szegény betegre is érvényes. És hátha a műtéten részvevők azt nyilatkozzák, hogy a beteg ismerte állapotát, és utolsó kívánsága az volt, hogy altassák és hamvasszák el?

Az orvos, aki műtötte, fel van háborodva, és jogosan, mert mint mondja, ő nem egy piromán (mániákus gyújtogató). Különben is olyan műtétet akart végrehajtani, amit más nem vállalt. Aztán bizony sokan vannak, akik el akarják hamvasztatni magukat, de a hamvasztás költséges, így legjobb, hogyha az ember érzi a vég közeledtét, bevonul egy ilyen kórházba, például vakbélgyulladás tüneteit produkálva, és aztán már nem is kell a hamvasztást óhajtót a krematóriumba vinni, mert a műtőasztalon is el lehet égetni, mint a Floreascában.

Nálunk minden új miniszter ígéri, hogy rendet teremt az egészségügyben, még ha vénasszonyok potyognak is az égből. Most ismét új egészségügyi miniszterünk van, és a múlt héten egy konstancai kórházban megtörtént bizony az a fura eset, hogy az égből, ha nem is vénasszonyok, de macskák hulltak alá. Mivel álmennyezet darabok is estek, inkább úgy mondhatnánk, hogy macskák potyogtak a menny(ezet)ből. Bizony kellemetlen, ha bemegy az igen beteg, de gyanútlan ember a kórházba, és amikor viszik a folyosón, egyszer csak cicák kezdenek hullani alá a magasból, plafonostól. Még ha manna hullna, az jól jönne, de hát macskák? És akkor azt gondolja, hogy már látomásai is vannak, és kéri, vigyék a bolondok házába. Az említett kórház vezetősége ígérte, intézkedik, és a lehullott álmennyezetdarabokat pótolják, a macskákat szakcéggel eltávolíttatják. Itt is kivizsgálják az ügyet és kiderítik, hogy a macskák a hibásak, mert semmi keresnivalójuk (esetleg az egereket leszámítva) nem volt ott. A prefektúra is rögtön nyilatkozott. Még jól is jöhet a kórháznak az eset, hogy a macskák lepotyogtak, mert azt ígérik, hogy a körülbelül 50 éves épület felújításához szükséges beruházás megvalósul. Minden jó, ha a vége jó, tartja a mondás.

És az elmúlt év végül is igen jól végződött. Azért van új egészségügyi miniszterünk, mert a régi vörös pestises kormányt sikerült likvidálni, és jött az új miniszterelnök Orban, aki kerek perec megmondta, hogy ő nem Orbán. Eddig nagytakarítást végzett a minisztériumokban, és még vidéken is folytatja a vörös pestis elleni fertőtlenítést. Országszerte, akár a Floreasca Kórházban, igen sokan be lehettek és lehetnek gyulladva, mert bizony ezek közül sokakból már csak por és hamu marad. Egy darabig most még a régi vörös pestisesekre lehet kenni, ha valami rossz dolog történik. De egy idő után még annak a veszélye is fennállhat majd, hogy az országot a vörös után maga alá gyűri egy újabb, a sárga (nemzeti liberális) veszedelem.

És vajon az jobb lesz-e mint a vörös pestises?