A bírság közel 11 hónapos késéssel érkezett, az a mérkőzés ugyanis, amelynek során a Dinamo szurkolói folyamatosan a jól ismert Kifelé a magyarokkal az országból! szlogent skandálták, valamint egy molinót függesztettek ki, amin a következő szerepelt: Csak Románia, csak a Dinamo Bukarest, autonómia nélkül a román földeken (Doar România, doar Dinamo București fără autonomie în ținuturile românești), 2019. február 9-én zajlott le a sepsiszentgyörgyi városi stadionban.

A szurkolók magatartása ellen a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tett panaszt, amelynek munkatársai összeszámolták: a szlogent nyolc alkalommal kiabálták a mérkőzés alatt, és kétpercenként lehetett hallani a magyarellenes bekiáltásokat. Ezen kívül a mérkőzés alatt a Dinamo szurkolói több alkalommal is petárdákat dobtak át a Sepsi OSK szurkolói közé. Magatartásukat még a Gazeta Sporturilor román sportújság is kifogásolta – írja a jogvédő szervezet, amely szerint a mérkőzés legkritikusabb pontja volt, amikor az egyik bukaresti szurkoló egy Sepsi OSK zászlót is megpróbált ellopni, de a csendőrség sikeresen megállította. A mérkőzést követően a Dinamo szurkolói, a hazavezető útvonalon több településen – például Aldobolyban – lefestették a magyar helységnévtáblákat, emlékeztet a szolgálat.

A Diszkriminációellenes Tanács döntését a jogvédelmi szolgálat vezetője, Benkő Erika üdvözölte, hangsúlyozva, hogy a Bukaresti Dinamo szurkolói csapata „sajnos visszaesőnek számít a magyarellenesség terén”. A háromszéki képviselő szerint „semmiképpen nem tolerálhatjuk, hogy a mérkőzéseken a magyarokat megfélemlítő rigmusokat használjanak az ellenfél szurkolói, ahogy azt sem, hogy uszító feliratokkal üzenjenek nekünk. A sportesemények a fair play szellemében kell megvalósuljanak, és minden eszközzel fel kell lépnünk a sporthuliganizmus ellen. Ahogy a jelen példa is mutatja, előbb csak kiabálnak, majd táblákat festenek le, és ki tudja, meddig fokozódhat a helyzet, ha nem lépünk közbe. Éppen ezért mindig, minden esetben megtesszük a megfelelő lépéseket” – ígérte.