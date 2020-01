A filmes díjak mind a nagy holly­woodi stúdiók, az A24-hez hasonló független produkciós cégek, a nagy kábelcsatornák és a viszonylag friss versenyzőnek számító Hulu produkciói között oszlottak meg. Az est nagy vesztese a Netflix volt, amely 34 nevezéssel (17 a filmes, 17 a tévés kategóriában) ment neki a 2020-as Golden Globe-gálának, de az év legjobb filmje (dráma) kategóriában három induló filmje (A két pápa, Az ír, Házassági történet) sem volt elég a győzelemhez, legnagyobb meglepetésként a Universal 1917 című háborús filmje tarolt. A Netflix végül mindössze két díjjal távozott.

A gála házigazdája (idén ötödik alkalommal) Ricky Gervais brit színész-komikus volt. A Golden Globe-gála nagyköveteinek idén először választottak fiúkat: Paris és Dylan Brosnan, Pierce Brosnan két fia segédkezett a díjátadásnál.

Legjobb vígjáték: Volt egyszer egy Hollywood

Quentin Tarantino amerikai rendező Volt egyszer egy Holly­wood című filmje kapta a legjobb vígjáték vagy musical kategória díját. Előzőleg Brad Pitt a kategória legjobb férfi mellékszereplőjének díját vehette át a kétszeres Oscar-díjas rendező Los Angeles-i meséjében nyújtott alakításáért. Pitt 1996-ban a 12 majomért már kapott egy Golden Globe-ot.

Legjobb rendező: Mendes

A brit Sam Mendes kapta meg a legjobb rendező díját az 1917 című háborús filmjéért. A gála egyik meglepetése volt ez, Mendes mások mellett Az írt rendező Martin Scorsesét, a Jokert rendező Todd Phillipset és Tarantinót utasította maga mögé az I. világháborúban játszódó drámájával. Mendes 2000-ben az Amerikai szépség című filmjével is megnyerte a Golden Globe-ot.

Renée Zellweger, a Judy sztárja a legjobb színésznő, Joaquin Phoenix pedig a Joker főszereplőjeként a legjobb színész díját kapta a drámai mezőnyben.

Noah Baumbach Házassági történet című válási drámája a mellékszerepet alakító Laura Dern alakításának hála nyert el díjat.

Legjobb sorozatok, legjobb sorozatszínészek

Meglepetésre a legtöbb Golden Globe-díjra jelölt két netflixes alkotás, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és Noah Baumbach Házassági történet című válási drámája mindössze egyetlen díjjal távozott a ceremóniáról a Házassági történet mellékszerepét alakító Laura Dern révén.

A korábban több Emmy-díjat is besöprő Phoebe Waller-Bridge nyerte Fleabag című sorozatának második évadával a legjobb vígjátéksorozat és a vígjátéksorozatok legjobb színésznője díjat.

Az HBO-hoz került a legjobb tévésorozat díja, amelyet az Utódlás című alkotás második évadának ítéltek oda. A sorozat lekörözte a Netflix A korona című sorozatát és az Apple TV Plus első Golden Globe-jelöltjét, a The Morning Show-t. Brian Cox az Utódlásban nyújtott, Rupert Murdoch médiamágnást megszemélyesítő alakításával nyerte a tévésorozatokban nyújtott legjobb színészi alakítás díját.

Ugyancsak az HBO-nál örülhettek a legjobb limitált sorozat díjának, amit a Csernobil című produkció kapott. Ebben a kategóriában a legjobb színésznő díját Michelle Williams vehette át a Fosse/Verdon című szériá­ért. A kategória legjobb mellékszereplőjének díját a Csernobilban nyújtott alakításáért Stellan Skarsgard vehette át.

Russell Crowe, akit A legharsányabb hang főszereplőjeként díjaztak, az Ausztráliában pusztító bozóttüzek miatt nem vett részt a gálán. Szavait Jennifer Aniston és Resee Witherspoon olvasta fel. „Ne legyen tévedés, az Ausztráliában történő tragédiát a klímaváltozás okozza” – üzente az ausztrál színész.

A legjobb animációs film A Jégvarázs 2.-t és a Toy Story 4.-et is háttérbe szorítva A hiányzó láncszem lett.

Dél-koreai az „idegen nyelvű” győztes

Bong Dzsun Ho dél-koreai rendező Élősködő (Parasite) című alkotása kapta a legjobb idegen nyelvű film díját. A tavalyi cannes-i filmfesztivál fődíját, az Aranypálmát elnyerő családi dráma az első koreai gyártású film, amely elnyerte a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségének (HFPA) díját.

Az élősködő – amely az Oscar-díj elnyerésére is esélyes – a kategóriában szintén jelölt Lulu Wang The Farewell, Pedro Almodóvar Fájdalom és dicsőség, Ladj Ly Nyomorultak és Celine Sciamma rendező Portré a lángoló fiatal lányról című alkotása elől vitte el a díjat.

A fenntarthatóság jegyében ünnepeltek

A Golden Globe műsorát először 1964-ben közvetítette országos televízió, a helyszín 1971 óta a Beverly Hilton Hotel, ahol a sztárok fehér asztal mellett ülve élvezik a szórakoztató gálát.

Idén a klímaválságra való tekintettel a szervezők nagy hangsúlyt fektettek a fenntarthatóságra: a teljes menü vegetáriánus volt, nem használtak műanyag palackot, és amit lehet, a ceremónia kellékeiből is újrahasznosítanak, így például a vörös szőnyeget is.

Az idei Golden Globe filmes díjai

Dráma: 1917

Vígjáték vagy musical: Volt egyszer egy... Hollywood

Színésznő (dráma): Renée Zellweger (Judy)

Színész (dráma): Joaquin Phoenix (Joker)

Színésznő (vígjáték): Awkwafina (The Farewell)

Színész (vígjáték): Taron Egerton (Rocketman)

Mellékszereplőnő: Laura Dern (Házassági történet)

Mellékszereplő: Brad Pitt (Volt egyszer egy... Hollywood)

Rendező: Sam Mendes (1917)

Idegen nyelvű film: Élősködők

Animációs film: A hiányzó láncszem

Forgatókönyv: Quentin Tarantino (Volt egyszer egy... Hollywood)

Zene: Hildur Guðnadóttir (Joker)

Betétdal: Elton John, Bernie Taupin: (I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

A tévés díjak

Legjobb dráma: Utódlás (HBO)

Legjobb férfi főszereplő (dráma): Brian Cox, Utódlás (HBO)

Legjobb női főszereplő (dráma): Olivia Colman, A korona (Netflix)

Legjobb sorozat (vígjáték): Fleabag (Amazon)

Legjobb férfi főszereplő (vígjáték): Ramy Youssef, Ramy (Hulu)

Legjobb női főszereplő (vígjáték): Phoebe Waller-Bridge, Fleabag (Amazon)

Legjobb minisorozat vagy tévéfilm: Csernobil (HBO)

Legjobb férfi színész (minisorozat vagy tévéfilm): Russell Crowe, A legharsányabb hang (Showtime)

Legjobb női színész (minisorozat vagy tévéfilm): Michelle Williams, Fosse/Verdon (FX)

Legjobb férfi mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat): Stellan Skarsgård, Csernobil

Legjobb női mellékszereplő (sorozat, tévéfilm vagy minisorozat): Patricia Arquette, A tett (Hulu)