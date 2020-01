Kikapcsolódás a jégen

Következő írásunk

Romániának van költségvetése – jelentette be Ludovic Orban miniszterelnök a tegnapi kormányülés kezdetén, miután Klaus Iohannis államfő kihirdette az állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés törvényét, amelyért a kormány december 23-án felelősséget vállalt a parlament előtt. Ugyanazon a napon a 2018/114-es sürgősségi kormányrendelet módosítását is felelősségvállalással terjesztették a parlament elé, ám a két házelnök mind a költségvetés, mind a 114-es rendelet módosítása ellen óvást nyújtott be az alkotmánybíróságon. A taláros testület döntése értelmében előbbiről január 10-ig, utóbbiról január 20-ig fejthetik ki álláspontjukat a felek.