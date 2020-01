Az ausztriai Bischofshofenben befejeződött a 2019–2020-as Négysáncverseny. A versenyt és az összetett győzelmet is a lengyel Dawid Kubacki szerezte meg, így nem fordult elő az a példátlan eset, hogy olyan síugró nyerje meg az aranysast, aki egyetlen versenyt sem nyert meg a vonatkozó négyből.

Az eddig két harmadik és egy második helyet szerző lengyel versenyző gyakorlatilag az első sorozatban bebiztosította a győzelmét, amikor 143 méteres ugrásával tovább növelte amúgy is jelentős előnyét. A végén három méterrel kisebb ugrás is elég volt neki, azzal is megnyerte a második sorozatot. A második helyen a német Karl Geiger, a harmadikon pedig az előző két versenyt megnyerő norvég meglepetésember, Marius Lindvik végzett, a négy verseny összesítésében pedig éppen fordított lett a két további dobogós helyezett közötti sorrend. A címvédő és az első állomáson győztes japán Kobajasi Rjoju ezúttal csak a negyedik helyen zárt.

Eredmény: * Bischofshofen HS 142: 1. Dawid Kubacki (lengyel) 300.9 pont (143/140.5 méter), 2. Karl Geiger (német) 291 pont (140/136 m), 3. Marius Lindvik (norvég) 289.4 pont (139/137 m) * Négysáncverseny végeredménye: 1. Dawid Ku­backi (lengyel) 1131.6 pont, 2. Marius Lindvik (norvég) 1111.0 pont, 3. Karl Geiger (német) 1108.4 pont.